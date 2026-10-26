Studentska lista „Studenti pobeđuju“ odnela je ubedljivu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima, čak 52,73 odsto glasova, odnosno 2.257.863 glasa. Dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila 39,15 odsto, odnosno 1.676.138 glasova. Projekcija IPSOS-a i CESID-a predviđa Studentskoj listi 141 poslanički mandat, a Ujedinjenoj Srbiji 103 mandata. U parlament ulaze i četiri manjinske liste. Pokret koji je nastao nakon tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine, od studentskih protesta i blokada fakulteta prerastao je u političku snagu koja je osvojila poverenje većine birača. Zahtevi za odgovornost institucija, transparentnost i promene dobili su svoj izborni epilog. Velika izlaznost pokazala je da su građani želeli da odlučuju o političkoj budućnosti zemlje. Pobeda studentske liste otvara novo poglavlje na političkoj sceni Srbije, ali pred njenim predstavnicima sada je i najveća odgovornost.