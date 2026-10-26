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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je najnoviju vremensku prognozu za kraj dana i naredne dane, najavljujući promenljivo jesenje vreme praćeno hladnim jutrima, padavinama, pa čak i prvim kratkotrajnim snegom na najvišim planinskim vrhovima.

Do kraja današnjeg dana u većem delu zemlje zadržaće se pretežno vedro vreme, dok će samo na krajnjem jugu biti umereno do potpuno oblačno uz postepeno razvedravanje.

Vetar je slab i umeren, dok u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno dostiže jake udare sa severa i severozapada.

Vreme narednih dana

Sutra na severu i zapadu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo. U ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku sredinom dana kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 7 °C, a najviša od 9 do 13 °C, u Negotinskoj Krajini oko 15 °C.

U sredu i četvrtak posle hladnog jutra tokom dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će slaba kratkotrajna kiša biti veoma retka pojava. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 12 do 15 °C.

Od petka umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom.

Kurir.rs

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