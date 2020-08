PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za petak 14. avgust. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

VUČIĆ: Srbija nije u poziciji da odbije razgovore, za SAD i EU nezavisne smo države! MOGUĆE NOVE ALBANSKE PROVOKACIJE

Srbija nije u poziciji da odbije razgovore, mali smo... Iz ugla Amerike ali i Brisela dve smo nezavisne države - rekao je Vučić i naglasio da to svima treba da je jasno i da je to realna situacija, te da neće ni SAD ni Nemačka kao daleko najmoćnija država u Evropi sad da povuče to priznanje, ni ona ni Francuska.

KANCELARIJA VLADE SRBIJE OSUDILA RADOVE KOD VISOKIH DEČANA: Antihrišćanska kampanja na Kosovu

Intenziviranje putarskih radova u zaštićenoj zoni Manastira Visoki Dečani predstavlja deo "kontinuirane antihrišćanske kampanje" radi "brisanja i poništavanja srpskog prisustva", ocenila je danas Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

foto: Shutterstock

GRENEL NAJAVIO NOVI SASTANAK BEOGRADA I PRIŠTINE: Pregovori se nastavljaju 2. septembra u Beloj kući

foto: AP/Darko Vojinović

Specijalni izaslanik Bele kuće Ričard Grenel objavio je da će se lideri Srbije i predstavnici Prištine sastati u Beloj kući 2. septembra.

UŽIVO KORONA U SRBIJI: Još 4 preminula, smanuje se broj novoobolelih, sjajna vest iz Kragujevca, nijedan zaraženi

U Republici Srbiji do 15 časova 14. avgusta 2020. godine registrovana su ukupno 29.233 potvrđena slučaja kovid 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.383 osobe od kojih je 235 pozitivno. Preminula su četiri pacijenta, rečeno je na konferenciji za medije Kriznog štaba

foto: Covid19.rs Printscreen

DR DARIJA: Ko dolazi u Srbiju iz ovih zemalja, mora da ima PCR TEST! Crna Gora od ponoći skinuta sa spiska

Ta odluka važi od 15. avgusta, i ne odnosi se na naše građane koji dolaze sa teritorija tih zemalja, rekla je novinarima epidemiolog Darija Kisić Tepavčević nakon sednice Kriznog štaba.

NEVREME KOJE JE HARALO HRVATSKOM, STIŽE U SRBIJU: Evo gde se očekuje jaka kiša i gromovi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogodine noćas i sutra. Tokom noći na severu, a sutra i u ostalim krajevima lokalno se očekuju kratkotrajne nepogode - obilni pljuskovi sa količinom kiše većom od 20 milimetara za kratko vreme, grmljavina, grad i olujni vetar.

OTVARAJU SE GRANICE: Evo šta kažu građani Srbije o odlasku u Crnu Goru na more! A vi? (ANKETA)

Najavu Crne Gore da će večeras u ponoć otvoriti granicu sa Srbijom, građani Beograda u razgovoru za Tanjug vide kao priliku da se iskoristi još malo leta i ode na more, ali nije mali broj i onih koji kažu da to ne žele zbog političkih odnosa, ali i straha od korone u drugoj zemlji, kao i zbog nedostatka novca.

UNESKO SE OGRADIO OD VOJINA RAKIĆA: Uneskova katedra za bioetiku u Srbiji i Evropi ne postoji, a profesor nije njen šef

Međunarodna organizacija Unesko potvrdila je da ne postoji Uneskova katedra za bioetiku u Srbiji i Evropi i da profesor Vojin Rakić nije njen šef. To je ta organizacija potvrdila listu Politika, čime se ogradila od Rakićeve izjave da se Unesko zalaže za "korenite reforme u sistemu socijalne zaštite" u Srbiji.

GENERALNI DIREKTOR TELEKOMA Ćulibrk: Brutalni napadi na Telekom, sprega poslovnih i političkih interesa

Generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk danas je javnosti predstavio izuzetne uspehe kompanije rekavši da je 2019. za tu kompaniju bila izuzetno uspešna, rekordna. On je na samom početku rekao da se poslednjih dana dešavaju brutalni napadi na Telekom Srbije, te da se danas obraća javnosti jer ima dužnost prema 12.000 zaposlenih i akcionarima da stane na put tom spinovanju i da se javnosti pokaže prava slika i šta se stvarno dešava.

foto: Zorana Jevtić

SENZACIONALNO OTKRIĆE, JUG SRBIJE LEŽI NA BOGATSTVU Otkrivena zlatna žica na granici sa Severnom Makedonijom i Bugarskom

Kompanija sa sedištem u Kanadi saopštila je da je pronašla preliminarne rezerve od gotovo sedam miliona tona rude (više od 19,3 tona zlata) procenjenih na više od milijardu dolara, u južnoj Srbiji na granici sa Severnom Makedonijom i Bugarskom.

SKANDALOZNO: Vlasnik vikendice upao u dečje odmaralište, isekao drveće i iščupao ljuljaške

G. K. je u ponedeljak ušao s dva bagera u odmaralište „Stevan Filipović“ na Divčibarama, iskopao travnate površine, isekao jelke i drveće kako bi napravio put.

VATRENI OBRAČUN U JAJINCIMA: Muškarac (53) upucan u kući, napadač se predao posle intervencije pregovaračkog tima

Muškarac (53) upucan je u Ulici Jovana Milovanovića u Jajincima. Njega je Hitna pomoć prevezla na Vojno-medicinsku akademiju.

RUSI SE HVALE VAKCINOM PROTIV KORONE, ALI EVO ŠTA KAŽU NJIHOVI LEKARI: Istraživanje nije baš pohvalno

Većina ruskih lekara ne bi se vakcinisala novom ruskom vakcinom za covid-19 zbog nedostatka pouzdanih podataka i neuobičajeno brzog postupka odobrenja, pokazalo je istraživanje sprovedeno na 3000 medicinskih radnika.

foto: Profimedia

EU NE PRIZNAJE BELORUSKE IZBORE I UVODI SANKCIJE: Na udaru zvaničnici odani Lukašenku Evropska unija će uvesti sankcije zvaničnicima Belorusije, koji su odgovorni za primenu nasilja i koji se dovode u vezu sa kršenjem ljudskih prava u zemlji. To je potvrdio i slovački ministar spoljnih poslova Ivan Korcok.

Kako se navodi, odluka je doneta tokom onlajn sastanka ministara spoljnih poslova zemalja-članica EU.

UHAPŠENO 14 LJUDI! Velika akcija policije zbog davanja leka za stoku da bi se prikrila šuga u domu za stare u Kragujevcu

Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapšen je V.S., vd direktora Zavoda za smeštaj odraslih "Male Pčelice" iz Kragujevca. Pored njega uhapšeno je još ukupno 13 ljudi - rukovodioci i doktori, ali i dobavljači koji su sarađivali, saznajemo nezvanično.

SNAŽNO NEVREME U PRIJEPOLJU: Grad veličine oraha pokosio useve, saobraćaj od Kolovrata ka Jabuci u prekidu

Snažno olujno nevreme praćeno jakim gradom veličine oraha zahvatilo je Prijepolje i njegovu okolinu. Pričinjena je velika materijalna šteta na poljoprivrednim usevima, a najviše na voću i povrću koje je u ovo doba godine pristiglo na berbu.

TRAGEDIJA U NEUMU: Dečak (13) umro na plaži kad je izašao iz vode

Trinaestogodišnji dečak preminuo je u Neumu na plaži, posle izlaska iz vode, rečeno je iz tamošnje Hitne pomoći. Nesreća se dogodila na kupalištu u delu Neuma poznatom kao Surdup.

ALEKSANDAR VUČIĆ: Partizan je dobio više para u košarci, a i u fudbalu! Sramota je kako je Zvezda igrala derbije

Govoreći o pomoći klubovima Vučić je naveo da je KK Pratizan u poslednje dve godine dobio više od Crvene zvezde. Za fudbalske klubove, kako je naveo zavisi da li se u obzir uzima sponzorstvo Gasproma.

(Kurir.rs)

Kurir