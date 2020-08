GRAD NEĆE DOZVOLITI SEČU ŠUME NA KOŠUTNJAKU: Glavni urbanista Beograda najavio pobedu Kurirove inicijative

Grad neće dozvoliti seču šume na Košutnjaku ni ugrožavanje kulturnog nasleđa na Kosančićevom vencu, rekao je glavni gradski urbanista Marko Stojčić, najavivši pobedu Kurirove incijative.

Priča o navodnoj seči šume na Košutnjaku eskalirala je bez ijednog argumenta, rekao je Stojčić gostujući na Studiju B i dodao da Grad Beograd nije "dao svoju reč" o čitavom slučaju, što, dodao je, "znači da praktično nismo ni na početku procesa, u kojem ćemo dati mišljenje o planu sa kojim je u javnost izašao investitor".

On je istakao da je proces pribavljanja svih uslova od nadležnih gradskih i republičkih institucija na početku, a nakon tog procesa Ubranistički zavod Beograda će izraditi plan detaljne regulacije za taj prostor.

"Urbanistički zavod će sigurno ispoštovati sve zakonske akte koji regulišu ovaj posao, ali i sve propise koji regulišu zaštitu životne sredine. Posle toga, Grad Beograd će svoj plan dati na javni uvid i to je vreme kada građani mogu da upute svoje sugestije i primedbe na ovu temu", kazao je Stojčić.

Prema njegovom mišljenju, "tema Košutnjak" ne postoji i dodaje da "naravno da neće doći do seče zelenila i uništavanja šume".

Izrada plana detaljne regulacije prosečno traje oko 18 meseci, nekada i pune dve godine, a pojedini planovi, poput ovog, svakako zahtevaju dodatnu pažnju, naveo je Stojčić.

Kada je u pitanju Kosančićev venac, Stojčić kaže da apsolutno ne postoji nikakav plan rušenja starih zgrada.

Kažže da već tri ili četiri godine traje izmena Plana detaljne regulacije za to područje. Taj plan sadrži samo dva zahteva privatnih investitora za izgradnju izvesnih objakata na njihovim parcelama.

Navodi da nijedan od ta dva objekta nije pod bilo kojim stepenom zaštite, budući da je privremeno izgrađen, a drugi urušen.

"Komisija za planove je zaustavila izradu PDR-a za to područje početkom ovog meseca, a razlog je činjenica da od obrađivača plana nismo dobili precizan trodimenzionalni prikaz, koji bi nam omogućio da vidimo kako će taj deo grada izgledati posle eventualnih radova. Planiramo da napravimo maketu koju će građani moći da vide. Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda je veoma 'stroga institucija' kojoj verujemo i niko ne planira da na bilo koji način ugrozi kulturno nasleđe koje se nalazi na Kosančićevom vencu", istakao je Stojčić.

Govoreći o Trgu republike, on je kazao da neće doći do novog raskopavanja kocki zbog postavljanja tramvajskih šina.

"Za svaki deo grada postoje razvojni planovi koji podrazumevaju da do izvesnih promena dođe u perspektivi, odnosno za 10, 20 ili 50 godina, preciznije kada se stvore svi uslovi po pitanju saobraćaja i druge infrastrukture. Jedna od takvih ideja je da u nekom trenutku tom trasom prolazi tramvaj, i to je praktično sve. Taj trenutak sigurno neće doći brzo, ali i pored toga treba reći da su kocke koje su postavljene na Trgu republike montažne i da se mogu „skidati” zbog izvođenja nekih radova, ali ponavljam, to nije u skorijoj budućnosti, već razmišljanje kako da popravimo javni prevoz u tom delu grada i estetiku", poručio je gradski urbanista.

Kaže i da je ideja bila da se vrati prvi "Simensov" tramvaj, koji je Beograd imao i koji veoma interesantno izgleda.

"Ipak, to je za sada samo ideja o tramvaju broj jedan koji bi saobraćao od Slavije do Trga republike i dalje Vasinom ulicom. Sve je to ideja, a određene informacije koje su se pojavile u javnosti ipak spadaju u izmišljene političke priče. Svaku kritiku prihvatamo i volimo da ih čujemo, jer sve što radimo namenjeno je svim građanima Beograda", poručio je glavni urbanista.

Govoreći o rekonstrukcijama ulica, Stojčić je istakao da će Ulica Kraljevića Marka na Savskom vencu biti ulica usporenog saobraćaja, sa proširenim trotoarima. Kako je precizirao, tamo će biti kombinacija pešačko-kolske saobraćajnice, pre svega namenjene pešacima.

On je dodao da se intenzivno radi i u perifernim delovima Beograda koji se, podsetio je, jako širio u prethodnim decenijama.

"Puno toga ima da se uradi - ono što opštine kandiduju kao prioritetno. Zahvaljujući toj saradnji sa opštinama i zalaganju Sekretarijata za saobraćaj i preduzeća 'Beograd-put' i 'Putevi Beograda', svaka ulica će u tim delovima prestonice doći na red. U ovom trenutku se radi 257 planova detaljne regulacije, jer to je osnov za uređenje bilo kog dela grada", naveo je Stojčić.

Navodi da se trenutno projektuje 20 trgova u prigradskim opštinama, po uslovima koji su primenjivani na Trgu republike i Trgu Nikole Pašića - isti materijali, isti kvalitet svega.

On je odgovarajući na pitanja građana istakao da se trenuto rekonstruišu trotoari na uglu Dušanove i Dobračine ulice, koji će biti prilagođeni osobama sa posebnim potrebama ili biciklistima, odnosno u nivou kolovoza.

Takođe je demantovao nagađanja da će biti bespravne gradnje na Beton hali dok će, kako je istakao, privremeni objekti oko Beton hale, a na liniji budućeg linijskog parka biti uklonjeni kada se završe pravni postupci.

Kada je reč o podizanju spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu, Stojčić je napomenuo da su kritike u 99 odsto neosnovane, kao i da ne postoje kontrapredlozi.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir