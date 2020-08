UNIŠTAVANJE KOŠUTNJAKA NIKOM NORMALNOM NE BI PALO NA PAMET: To je zlato Beograda, treba ga čuvati! Ne damo drveće

Sve više istaknutih pojedinaca i poznatih ličnosti se pridružuje inicijativi Kurira i zahtevu građana da se spreči uništavanje šume na Košutnjaku. Uz nas su stali - akademik Matija Bećković, glumac Petar Božović, muzičar Momčilo Bajagić Bajaga, zatim golman Crvene zvezde Milan Borjan, te bivši direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.

Prethodno je, podsetimo, našu inicijativu da se spreči uništavanje oko 30 hektara šume i zelenih površina na Košutnjaku - zarad izgradnje oko 600.000 kvadrata stambeno-poslovnog kompleksa - podržao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da se vlast SNS za proteklih osam godina borila za pošumljavanje, a ne uništavanje šuma.

Opasne namere

Kako smo pisali, projekat „Avala filmski park“, odnosno nosilac projekta i investitor „Avala studios“, planirao je izgradnju ogromnog stambeno-poslovnog kompleksa upravo u najvećoj zelenoj oazi Beograda na Košutnjaku. Na ovu opasnu nameru investitora Kurir je dugo upozoravao.

Glumac Petar Božović ističe da je i jedan od potpisnika peticije protiv seče šuma u Košutnjaku.

- To su pluća Beograda. Značaj očuvanja zelenila na tom području je neizmeran. Prosto ne verujem da se neko usuđuje da to dira kada ima toliko površina van Beograda. Stablo je muka stogodišnja. To je zlato u megalopolisima. Kako bi danas izgledao Njujork bez Central parka?! Treba da stanemo na put pomahnitalom drvoseči. Ovog puta neće proći. No pasaran! - izričit je Božović.

Švajcarski primer

U Švajcarskoj poseći drvo isto je što i ubiti čoveka, ističe Matija Bećković.

- Tamo svako drvo ima pločicu na kojoj piše njegovo ime i kada je rođeno. A što bi drveće u Švajcarskoj bilo vrednije nego u Srbiji?! - pita se Bećković.

Legendarni Bajaga kaže da je apsolutno protiv seče šuma u Košutnjaku.

- Niko normalan to ne bi mogao da odobri. To je u interesu samo onih koji od toga mogu da zarade. Treba sve da uradimo da ih sprečimo u tome. Košutnjak postoji otkad sam bio mali, pa i mnogo ranije od toga. To su pluća Beograda i nadam se da ima normalnih ljudi koji to mogu da spreče i koji će to da spreče - kaže Bajagić.

Radoslav Zelenović kaže da je još kao direktor Kinoteke bio protiv prodaje „Avala filma“.

- Upozoravao sam na vreme da će doći do ovoga. Od početka prodaje „Avala filma“ bilo je jasno da namere investitora nisu samo da se izgradi i obnovi filmski studio i ulaže u film. Sada vidimo i kakve su namere novog vlasnika - navodi on.

Apsurd

Golman Crvene zvezde Milan Borjan nema dileme - podržava našu akciju o sprečavanju seča šume.

- Sport i zdrava životna sredina su usko vezani. Da bismo mi sportisti bili zdravi i da bi naša deca bila zdrava, potrebno je da imamo što više šuma oko nas. Tako da apsolutno ne podržavam sečenje šume. To je potpuni apsurd i nedopustivo je da se radi - rekao je Borjan.

ALEKSANDAR VUČIĆ Protiv seče foto: Tanjug Printscreen Naravno da sam protiv seče šume u Košutnjaku. Kome normalnom može pasti na pamet da udari na oazu Beograda?! Za proteklih osam godina, koliko je SNS na vlasti, borili smo se za pošumljavanje, a ne uništavanje šuma. Košutnjak su pluća Beograda i ne bismo smeli da dopustimo da budu žrtvovana zbog nečijih ličnih interesa - rekao je predsednik Vučić dan ranije za Kurir.

KAMPANJA AMG "ZASADI DRVO" U jednom danu zasadili smo više od 50.000 stabala U četvoromesečnoj kampanji naše kompanije AMG „Zasadi drvo“ samo u jednom danu zasađeno je 51.256 novih stabala, što predstavlja najveći projekat sadnje drveća u Srbiji. Kurir i AMG će se uvek boriti za pošumljavanje i sprečavanje seče drveća.

UHVAĆENI U LAŽI Skrivali pustošenje U „Avala studiosu“ su prvobitno tvrdili za Kurir da seče šume neće biti, da bi potom objasnili da oni imaju interes samo na 40hektara od 86,8 hektara, koliko je predmet Plana detaljne regulacije, te da je na tih 40 hektara samo sedam hektara kvalitetne šume. Nakon što je Kurir objavio da se iz mape koju je sama firma poslala, a što su potvrdili i stručnjaci, jasno vidi da će ogromne zelene površine nestati pod udarom betona, „Avala studios“ je najavio demanti, da bi potom brže-bolje odustao, shvativši da je sve tačno. Kompanija je praktično priznala da planiraju pustošenje time što bi, kako su naveli, „redukovali močvare, alergeno rastinje i samonikla stabla bez vrednosti“.

