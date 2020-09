VUČEVIĆ: Ako Nidek dođe u Novi Sad to će biti velika stvar za grad i privredu

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, potvrdio je da je dolazak velike japanske kompanije sve izvesniji, što je prethodno otkrio i predsednik Aleksandar Vučić, gostujući sinoć na RTS-u. Prvi čovek Novog Sada izjavio je da sada mogu da o japanskom investitoru govore, što je potvrdio i sam predsednik Vučić.

Visoka japanka delegacije u Srbiji sledeće nedelje

- Reč je o kompaniji Nidek koja se bavi automobilskom industrijom. U stvari, tu je reč o više tehnologija i komponenti za proizvodnju automobila. Sledeće nedelje bi iz Japana trebalo da dođe visoka delegacija u Beograd i Novi Sad. Novi Sad je jedan od potencijalnih gradova u Evropi gde oni razmišljaju o investiciji. Niko nam u Srbiji nije konkurencija, ali jesu drugi gradovi u Evropi. I država, pokrajina i grad Novi Sad su dali ozbiljnu ponudu i garancije da želimo da vidimo takvu investiciju. Vrednost investicije može da bude od pola do milijardu dolara i nekoliko hiljada zaposlenih. Osim toga moguć je dolazak još jedne divizije nemačkog Kontinentala. Ako ove dve kompanije dođu Novi Sad neće imati više problema u pogledu zapošljavanja. A znate kakva je to reklama za naš grad i za našu državu. Ne možete bez države ovakvu stvar i uraditi. Hvala predsedniku i Vladi na pomoći - izjavio je Vučević, dodajući da već sada u Novom Sadu imamo najveću rusku kompaniju, ali i američku kompaniju kao što je Lir, Aptiv iz Britanije, nemački Kontinental, apoteke Benu, najpoznatiju austrijsku firmu za garaže, švajcarski Beri Kalebo sa akademijom i fabrikom čokolade i sada da nam dođe jjoš jedna divizija američkog Kontinentala.

Zalagaću se za razvoj, a ne potonule brodove i pljačkašku privatizaciju

Vučević se osvrnuo i na izraelske i južnoafričke investicije.

- Ne treba pocenjivati tržne centre i šoping molove, tu radi preko hiljadu ljudi. To su mini fabrike. Snažno ću se zalagati za razvoj Novog Sada za razliku od onih koji žele da nam ostanu potonuli brodovi, ledolomci, zarđala brodogradilišta, za razliku od onih koji su uradili pljačkašku privatizaciju. Ostali smo bez svih tih firmi i Jugoalata, Jugodenta, 27.marta, Heroj Pinkija, Livnice... A onda su pljačkali banke koji su davale kredite kao što su Metals banka, Razvojna banka Vojvodine. E, ti danas pričaju gluposti. Da vas podsetim brodogradilišta su prodali u njihovo vreme tih vajnih intelektualaca, onome koji je posle ubijen u kriminalnim obračunima u Atini, pa je banka to zaplenila. Sadašnji vlasnici su brodogradilište kupili od banke. Grad ništa nije prodavao, a ja da vodim politiku da brodogradilište treba da tako zarđalo ostane mojim unucima. To nije moja politika. A vidim da su sada oni neki zaštitnici Dunavca i Šodroša - upozorava Vučević i dodaje:

Struka će odlučiti o priobalju, neće se pogodovati nijednom investitoru

- Neprstojno je to više i dalje komentarisati. Mogu da naprave 7.000 tribina. Želim građane da podsetim da ćemo priobalje urediti onako kako nam kažu najstručniji ljudi iz te oblasti. Sve što struka bude definisala, tako će se raditi. Neće se pogodovati nijednom investitoru, ali nećemo ni terati investitore. Oni sada dronovima snimaju brodogradilište, neka pokažu da vidimo kako to izgleda ili želimo da vidimo kako je London uredio brodogradilište ili Kopenhagen i drugi evrposki gradovi. Setimo se i priča da će Promenada potonuti da će se zapaliti Limanski park, da će nestati stadion Karađorđe i sve te priče. Mene su i život i porodica naučili da volim Novi Sad, ne treba da me oni uče. Gledam ga kao svoju kuću. Videli smo kako ste vodili Novi Sad a videli smo i kakva je tada bila ekonomija.

