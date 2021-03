VUČEVIĆ: Srbija pomaže raseljenima, poosebno sam ponosan što je pri kraju i izgradnja Stambenog bloka za izbegla lica u Futogu

Širokim osmehom me je jutros dočekala porodica Ninković, koja je devedesetih izbegla iz Sarajeva, a useljena u jedan od 276 stanova u Veterniku 2020. Njihova lica posle godina i godina borbe sa duhovima prošlosti konačno sijaju. Dok smo razgovarali, shvatio sam kako ne mogu ni da zamislim kako je to kad se probudiš jednog jutra i ne znaš da je to poslednji dan tvoje slobode, da kreće golgota, neizvesnost, put u nepoznato, a sve zbog rata. Srbija je spremna da uradi sve kako bi pomogla raseljenima, zato sam posebno ponosan što je pri kraju i izgradnja Stambenog bloka za izbegla lica, u Futogu, gde će svoj dom pronaći 152 porodice s teritorije Novog Sada, a u šta će biti uloženo 82,9 miliona dinara, najviše doniranih iz Evropske unije, a uz podršku OEBS-a i UNHCR-a. Lokaciju koja će usrećiti mnoge ugrožene porodice obišao sam u društvu guvernera Banke za razvoj Saveta Evrope Rolfa Vencela, komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije Vladimira Cucića, šefa Sektora za saradnju Delegacije Evrpske unije u Srbiji Ingvea Engstroma i direktora Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru Dušana Kovačevića. Otadžbina nikad nije i nikad neće okrenuti leđa svom narodu!

