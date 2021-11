Vučević: Strašno je i opasno da tajkunska opozicija poziva na fizički obračun! Ali država će da reaguje i funkcioniše

Gradonačelnik Miloš Vučević je, povodom razbijanja prostorija SNS od strane dvojice studenata, rekao da su u Novi Sad došli da studiraju, a ne da razbijajaju i da to mogu da idu da rade u svojim kućama.

On je naglasio da su studenti koji razbijanje prostorija SNS smatraju demokratskim činom u stvari pripadnici ektremnih levičarskih organizacija i opozicionih stranka.

Brkovićevi preci razbijali državu,Vučevićevi dali živote

Ali od njih još je strašnija i opsanija izjava gospodina Novakovića koji kaže da je ovo uvod u konačni fizički obračun. Nije bilo dovoljno što je njegov punoletni sin razbijao prostorije SNS, na 200 metara gde živi i njegova i moja porodica, nije dovoljno što su ovi momci razbili prostorije, nego valjda to treba da bude poziv na dalji linč. Onda ste videli onu bitangu Brajana Brkovića koga se čak i Marinika Tepić morala da se ogradi jer nije imala kako to da pravda. Podsetiću vas da je Brajan Brković unuk Jevrema Brkovića, čoveka koji se zalagao da se razbije zajednička država Srbije i Crne Gore, čovek koji je vodio potpuno antisrpsku poltiku Zagreba. To je njegov unuk - izričit je Vučević, pritom dodajući da je on unuk pokojnog Miloša Vučevića, koji je poginuo u Drugom svetskom ratu, za slobodu ove države.

Niti se plašimo niti mogu da nas uplaše, niti mogu da nas pobede

Tu počinje i zavrašava se svaka naša razlika. Oni su razbijali ovu državu, a moji preci, ja i nadam se moji potomci se borimo da čuvamo ovu državu i ovaj narod. Oni mogu da objavljuju i tvituju šta god hoće, ali ne mogu ništa da urade. Država će da reaguje i svi koji urade nešto protiv zakona biće sankcionisani. Niti ih se plašimo, niti mogu da nas uplaše, niti mogu da nas pobede, a nisu ni fizički jači od nas.

Ali mi ne želimo da idemo u fizičke obračune, želimo da država funkcioniše i da oni koji krše zakon odgovaraju – naglasio je on

Vučević je studentima poručio da su u Novi Sad došsli da stiču nova znanja, prijatelje.

Šta bi bilo da je obrnuto, kuknjava na sve strane

Idite kući kod vaših roditelja pa lomite, ako su vas tako vaspitali. I nikog se od vas ne plašimo. Ni sa tim vašim izopačenim facama koje pravi Bora Novaković na konferencijama za novinare i poziva da je vreme obračuna. Pa, šta ćeš da uradiš Boro? Može samo da napravi novi incident i da ide i da odgovara pred zakonom. Niti nekog mogu da uplaše, a šta građani misle o takvoj politici videće na izborima aprila 2022. godine. Reda će biti i zakon će važiti za sve. A da vas pitam hipotetički, zamislite da se njima nešto desi, ne daj bože, da neko razbija njihove stranačke prostorije. To bi bila kukanjava, plakanje, protesti kako ih neko ugrožava, dijatura, tiranija, pozivi da ih strani emisari da ih podržae. Ali kad se to radi SNS to je ok, onda nema diktature i tiranije – rekao je Vučević.