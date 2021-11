DOBRODOŠLI U NOVI SAD: Ovde se godinama nižu velike investicije, razvijaju nove sofisticirane tehnologije

Obećanje koje je dato pre tri godine na stogodišnjicu prisajedinjenja Vojvodine Srbiji da će severna srpska pokrajina ponovo biti na čelu kolone napretka i prosperiteta Srbije kao i ranije, održano je, pa se sa pravom danas ovaj deo naše zemelje naziva motorom razvoja. Iako dugo percipitana samo kao ”žitnica Srbije” ispostavilo se da Vojvodina ima i brojne druge adute.

Decenije propadanja i razaranja u Vojvodini

Međutim, nije uvek bilo tako. Pre desetak godina, Vojvodina je prednjačila po broju nezaposlenih sa čak 27,2 odsto. U Beogradu je stopa nezaposlenosti tada bila 22,7 odsto, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 24,9 odsto, a u regionu Južne i Istočne Srbije 26,9 odsto. Broj nezaposlenih građana iz godine u godinu se povećavao, pa je tako stopa nezaposlenih u aprilu 2012. godine iznosila 25,5 odsto, što je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u tom trenutku bilo 3,3 odsto više nego u istom mesecu 2011. godine,

Otprilike u to vreme došlo do ekonomske katastrofe koja je rezultirala da više od 300.000 radnika ostane bez radnih mesta u Vojvodini, od čega oko 80.000 samo u Novom Sadu. Bile su potrebne godine da se ovako sumorna statistika promeni i da Vojvodina postane dobro mesto za život. U tom periodu, u poslednjih devet godina, nezaposlenost u Srbiji pala je sa tadašnjih 26 na sadašnjih 11 odsto.

Pokrajina bila nepravedno zapostavljena

Politikolog dr Jelena Vukoičić ocenjuje da je “zaista impresivno ako pogledamo koliko se Srbija kao celina ekonomski razvila i koliko je grin-fild investicija privukla u poslednjih deset godina.

– Pogledajte samo poslednje dve godine tokom korona krize, imali smo više investicija nego čitav regon Zapadnog Balkana. Vojvodina je decenijama bila nepravedno zapostavljena, ali imajući u vidu ulaganja, jasno je da zaslužuje epitite motora razvoja naše države. Logično je da veliki centri, poput Beograda i Novog Sada privlače visoko-tehnološke i sofisticirane investicije što je odlično. Raduje nas to nismo zemlja jefitne radne snage, već visokoobrazovanih ljudi koji biraju da ostanu ovde, umesto da odu u inostranstvo – navodi naša sagovornica.

Ona ističe da su za celu zemlju, uključujući i Vojvodinu veoma važna ogromna ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu – železničke pruge i brze saobraćajnice.

– Uskoro se pušta u rad železnička pruga Beograd – Novi Sad i to umnogome menja sliku cele Srbije. Da ne pričam o konačnom završetku Koridora 10 koje smo čekali decenijama. Smatram da smo pronašli ekonomsku formulu koja daje rezultate i da samo treba da nastavimo ovim putem koji smo uspešno trasirali – zaključuje dr Vukoičić.

Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, s druge strane, smara da nije samo region Vojvodine taj koji se u našoj zemlji razvija.

– Beograd sa svojih 17 opština, ali i ostali regioni pokazuju veliku atraktivnost za strana direktna ulaganja. Severni delovi naše zemlje su nesumnjivo privlačni za investicije, kao i veliki gradvi poput Beograda Novog Sada, Subotice, Niša, Kragujevca, Kraljeva, i to potvrđuju i statistički podaci. Razlog je jednostavan – u njima je skoncentrisana kvalitetna i visokoobrazovana radna snaga – navodi Kovačević.

Novi Sad – Silicijumska dolina

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenio je da je dolazak stranih multinacionalnih kompanija u Novi Sad izazvao privredni bum i ekspanziju informaciono-komunikacionih tehnologija, zbog čega se glavni grad Vojvodine smatra Silicijumskom dolinom ovog dela Evrope.

– Od 2012. godine do danas u Novom Sadu imamo 29 investicija ukupne vrednosti oko 370 miliona evra i 11.500 novih radnih mesta, a tu ne računam hiljadu radnih mesta najavljenih u kompanijama “Nidek” i “Kontinental”– rekao je Vučević.

On je istakao da se poslednjih 10 godina “Novi Sad isprofilisao kao regionalni IT centar, kao grad budućnosti, grad najnaprednijih, najsofisticiranijih, najmodernijih tehnologija, centar gejming i IT industrije”.

– Najpoznatije svetske kompanije takmiče se koja će pre da dođe na novosadsko tržište. Zovu nas silicijumska dolina ovog dela Evrope i naši fenomenalni talenti više ne moraju da pakuju kofere i da idu u beli svet, jer smo im taj svet doveli u Novi Sad – naveo je on.

Srbija lider po broju otvorenih radnih mesta

Promena ekonomske politike, sprovođenje reformi, dolazak novih investicija, ulaganje u infrastrukturu dovely su do otvaranja novih radnih mesta i povećanja plata, a samim tim i većih mogućnosti za građane Srbije.

Republika Srbija je 2019. godine, prema izveštaju “IBM Global Location Trends 2020” četvrtu godinu zaredom svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI), posmatrano prema broju stanovnika.

Istovremeno, po broju direktnih stranih investicija Srbija se u 2020. godini našla na prvom mestu u Evropi u odnosu na veličinu ekonomije, istaknuto je u godišnjem izveštaju koji je objavio fDi Intelligence, deo britanskog lista “Financial Times”.

“Srbija nastavlja da pokazuje dobre rezultate četvrtu godinu zaredom, kao sledeći talas omiljenih lokacija kompanija u Evropi”, pisao je ugledni britanski list.

Nezaposlenost u Vojvodini se kreće oko republičkog proseka sa tendencijom smanjenja, ako uzmemo u obzir sve veći broj investicija koje stižu u celu Srbiju. Od 2012. do 2019. godine, broj nezaposlenih je u Novom Sadu pao sa 29,8 hiljada na 13,9 hiljada i to je pad od 54 odsto! Dakle broj nezaposlenih je više nego prepolovljen. Kada je reč o prosečnim iznosima, plata je na nivou Vojvodine trenutno 62.029 dinara neto, dok je u Novom Sadu najveća i iznosi 74.998 dinara neto.

Prestonica kulture, grad bicikala, besplatni vrtići…

Poslednjih nekoliko godina Novi Sad se nalazi na listi najpoželjnijih gradova za život u Srbiji. Razloga ma mnogo, a neke od njih je nedavno pobrojao i prvi čovek Novog Sada Miloš Vučević.

– Udvostručili smo budžet grada. Obezbedili smo besplatne vrtiće za svu decu. Subvencionišemo privatne vrtiće za više od 3.000 mališana. Podigli smo koncertnu dvoranu i muzičko-baletsku školu. Završili smo Žeželjev most, pregovaramo za još 3 mosta. I to nije kraj. Nastavljamo jače – dovodimo velike firme, postajemo Evropska prestonica kulture i grad bicikala. Novi Sad je u godinama za nama izrastao u mesto u kojem bi svako voleo da živi, da stvara porodicu. To su vrednosti za koje se borimo. Za vas, dragi Novosađani, sve je to za vas!

Evo šta kažu brojke

Stopa nezaposlenosti:

2012. – 26%

2021– 11%

Minimalna zarada:

2012.– 12.000 dinara

2021.– 35.000 dinara

(nsuzivo.rs)