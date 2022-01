Miloš Vučevic i novosadska renesana

Prvi srpski arhiepiskop, Sveti Sava, oduvek je smatran i za srpskog „prosvetitelja”. Putujući po zemlji i prosvećujući narod, zabeležio je da ne može biti jake Srbije bez ulaganja u obrazovanje. Neretko u istoriji, naše društvene elite nisu bile na visini zadatka. Ulaganje u obrazovanje nije predstavljalo prioritet vlastodršcima. Bili su nekada i teški ciklusi kada je bilo i mnogo prečih problema, naravno tu, pre svega mislim na ratove i odbranu zemlje. Međutim, bilo je i mirnodopskih perioda, kada je vlast oličena u Demokratskoj stranci na lokalni, pokrajinski ili republički budžet gledala kao na svoju prćiju. Sve u državi je propadalo, samo su afere „cvetale“. Ulaganja u obrazovanje i mlade naraštaje je bila „deveta rupa na svirali“. Školski i obrazovni objekti su bili krajnje devastirani. Situacija u Novom Sadu je moglo bi se reći, bila još tragičnija. Grad, čije je drugo ime Srpska Atina jer je oduvek bio bastion obrazovanja, nauke, kulture i sveukupni intelektualni inkubator u Srba, doživeo je satiranje svog imidža, najviše od svih, od strane tadašnje vedete Demokratske stranke, Borislava Novakovića. Zaboravljajući da je predstavnik naroda, građani su ga odlučno godinama kasnije kažnjavali na izborima.

Dolaskom Srpske napredne stranke na vlast i Miloša Vučevića na mesto gradonačelnika, Novi Sad nesporno, svakim danom se razvija i ekonomski napreduju, a prosperitet podjednako osećaju svi građani. Uporedo sa velikim investicionim poduhvatima i stvaranjem novih radnih mesta ulažu se pozamašna sredstva u sektor obrazovanja i kulture. Nesumnjivo, danas je Novi Sad nova metropola na Dunavu, koja i dalje neguje onaj „stari duh“ Srpske Atina. Ne smemo prenebregnuti dve činjenice. Uz titule evropske prestonice mladih i kulture, koje su mu sa zaslugom pripale, zbog predanog rada gradskih čelnika prethodnih godina, Novi Sad je uspeo da sebi vrati neodoljivi šarm, koji ga je krasio u nekom ranijem periodu. Ulaganje u obrazovanje je najproduktivnije ulaganje, koje jedino garantuje prosperitet i bolju budućnost grada. Miloš Vučević, uspeo je da se upiše u istoriju grada. Kao jedini, kojem je pošlo za rukom da bude izabran u tri mandata na funkciju gradonačelnika. Zbog te neoborive činjenice je trn u oku onima, koji kada su bili na vlasti, imali su samo lukrativne namere. U nastavku baviću se konkretnim rezultatima postignutim na terenu ulaganja u obrazovanje. Putem izgradnje i obnavljanja u školske i obrazovne objekate, kao i obnovom nastavne opreme u poslednjem periodu.

Početkom ove godine, u susret tituli Evropske prestonice kulture izgrađena je prva Gradska koncertna dvorana. Kuriozitet ovog dugoočekivanog prostora za koncerte jeste i to što je jedan od retkih primera u Evropi koji spaja i dve važne institucije – muzičku i baletsku školu. Na funkciji umetničkog direktora Gradske koncertne dvorane našao se , jedan od najslavnijih svetskih virtuoza na violini Stefan Milenković, koji se, nakon duge inostrane karijere, vratio u Novi Sad. Dugoočekivana dvorana, predstavlja novi prostor za kreativno izražavanje mladih umetnika, jer će ovo biti mesto na kojem će mladim umetnicima, osim kvalitetnog obrazovanja, biti pružena i prilika da se upoznaju i nastupaju sa velikim imenima klasične muzike. Prostire se na 15. 000 kvadratnih metara. Najveća sala poseduje 480 mesta, a tu su i dve manje, sa 250, odnosno 180 mesta, čime se značajno proširuju koncertni kapaciteti u gradu. O značaju novoizgrađene atrakcije govori i to da je u Novi Sad, u susret novoj školskoj godini, pristiglo čak 76 novih klavira, što je bila vest koja je obišla ne samo zemlju i region, nego i svet. Moderno zdanje Gradske koncertne dvorane na Bulevaru cara Lazara tako je postalo i dom za ove dve škole sa bogatom tradicijom, koje su odnegovale generacije mladih talenata. Muzička škola „Isidor Bajić” i Baletska škola su dobile svoje trajno prebivalište, nakon mnogo godina.

Pre svega nekoliko meseci, u Veterniku gradonačelnik Vučević je stajao na praznoj livadi, a danas se tamo bliži kraju gradnja novog vrtića. Pored ovog u Veterniku, imališane sa Sajlovo, takođe, uskoro očekuje novi vrtić. U delu grada Adice do kraja godine počinje izgradnja vrtića. Dok je na Klisi u Orahovoj ulici, završen savremeni objekat vrtića, za koji se smatra da predstavlja jedan od najfunkcionalnijih u celom regionu. Takođe, vrtić u Kaću, nadogradnjom objekta proširen je za 500 kvadratnih metara, te je omogućeno formiranje četiri nove vaspitne grupe. Ukupno četiri nova objekta, očekuje se da će eliminisati bilo kakve liste čekanja. Svako dete, koje to želi će biti upisano u predškolsku ustanovu. Kako je gradonačelnik podsetio, Novi Sad sa 624 miliona dinara u potpunosti finansira boravak 17.000 mališana u vrtićima, a subvencijama za privatne vrtiće pomaže boravak 3.400 mališana. Tako je jedan od prvih gradova koji je to prepoznao i usvojio kao matricu ponašanja, te je za svoje mališane, obezbedio gotovo potpuni besplatan boravak u vrtićima. U periodu od 2015. godine, a zaključno sa 2021. godinom za investiciona ulaganja u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ ukupno je izdvojeno 1.027.817.655 dinara.

Svi novosadski đaci prvaci imaju već godinama u nazad privilegiju da dobijaju besplatne udžbenike, uz pomoć Grada. Praksa, koju je uspostavio Miloš Vučević, čime nedvosmisleno pokazuje kolika je briga o najmlađima i njihovim roditeljima. Ovo je ogromna pomoć roditeljima, jer ne moraju da kupe nijedan udžbenik. Primera radi, ove godine Grad je izdvojio 27 miliona dinara za besplatne udžbenike, time gradska vlast poručuje da je u interesu da sva deca imaju adekvatne uslove, a pravi pokazatelji toga su besplatni vrtići i udžbenici za prvake. Pored toga sprovodi se i neimarski poduhvati. U toku je, nadogradnja škole i rekonstrukcija prizemlja školskog objekta Osnovne škole „Ivan Gundulić“, što je nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz 2020. godine. Ove godine, učenici Osnovne škole „Vasa Stajić“ mogu se nadati novoj sportskoj sali. Naime, obezbeđena su sredstva za realizaciju dogradnje sportske sale u ovoj školi. Od 2014. godine, a zaključno sa 2021. godinom za investiciona ulaganja u osnovnim školama izdvojeno je ukupno 883.664.201,00 dinara. Uz sadejstvo gradske i pokrajinske vlasti za narednu godinu se planira izgranja nove zgrade Osnovne škole „Miloš Crnjanski“.

U intervalu od 2014. godine, a zaključno sa 2021. godinom za investiciona ulaganja u srednjim školama ukupno je izdvojeno 3.601.721.286 dinara, od čega je za izgradnju Muzičko-baletske škole izdvojeno 3.185.084.679 dinara. Nedavno su, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišli Gimnaziju „Isidora Sekulić“ u kojoj se privode kraju radovi na nadogradnji objekta koji su zajednički finansirani iz budžeta Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine. Učenici i nastavnici, ne samo da su dobili nove učionice, nego je postojeći objekat kompletno renoviran i opremljen najsavremenijom tehnologijom. Kako su najavili, naredne godine, počeće se sa izgradnjom sportske sale u Gimnaziji „Laza Kostić“ koja se nalazi na Telepu. Uzgred, izdvojena su sredstva da se počne i sa proširenjem kapaciteta i nadogradnjom medicinske škole. Ovom investicijom medicinska škola će dobiti novi broj kvadrata i nove učionice. Učenici će imati savremeniji prostor za učenje i praktični rad.

Nabrojani su, samo neki od poslednjih uspeha gradske vlasti predvođene, gradonačelnikom Milošem Vučevićem u domenu obrazovanja. Spisak postignutih rezultata je poprilično dugačak. Vučević, svojim zaslugama, rezultatima i predanošću svakim novim danom dobija sve više na popularnosti među Novosađanima, koji u svakom novom izbornom ciklusu mu daju sve veće poverenje. Novosađani su prepoznali rapidni napredak u poslednjih deset godina. Dovoljno je reći da je budžet Grada stabilan i duplo puniji nego pre deset godina. Što se obrazovanja i kulture tiče, vidi se jasan preporod i uspon. Jedno je sasvim sigurno. Danas kada bi Novim Sadom prošetao čuveni Svetozar Miletić, koji je u svoje vreme bio gradonačelnik, definitivno bi bio ponosan na posvećenost sadašnjeg gradonačelnika i njegove uspehe koje niže, pre svega na poljima obrazovanja, kulture i negovanja nacionalnog identiteta.

Dobrosav Dević saradnik Centra za društvenu stabilnost