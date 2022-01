Vučević: Pokrenuli smo inicijativu da se program Racije uvrsti u zvanični školski program

Stanje sa brojem zaraženih koronavirusom je zabrinjavajuće, niko ne može da kaže da sa nebrigom gleda na sve što se dešava. Mi moramo da čuvamo zdravlje i živote građana, a sa druge strane život ne može da stane. Očigledno moramo da naučimo da živimo sa ovim virusom. Neke evropske zemlje su već počele da napuštaju restriktivne mere, Španija među prvima", rekao je gradonačelnik Miloš Vučević u emisiji "Grad i mi". Vučević je zamolio građane za razumevanje zbog trenutno situacije u gradu, jer je, kako je rekao u svim gradskim službama veliki broj zaraženih.

U JGSP alarmantno stanje 125 vozača je bilo pozitivno na korona virus, zbog čega je morao biti redukovan broj gradskih linija. Stanje je zabrinjavajuće i u osnovnim, srednjim školama kao i predškolskim ustanovama gde se beleži veliki broj obolelih, kako učenika tako i nastavnog kadra.

"Sve gradske službe funckionišu ali molim građane za razumevanje, jer kao što se razboljevaju medicinski radnici tako je i u svim ostalim službama. Ne treba da smo nefer i nekorektni usled trenutne epidemijske situacije", istakao je Vučević.

U Novom Sadu gotovo 9.000 aktivnih slučajeva a taj broj je sigurno veći.

Vakcinacija je gotovo zamrla, blizu 200.000 Novosađana je primilo vakcinu što je dobra ali nedovoljna brojka. Mislim da nema porodice u kojoj neko nije imao koronu, kaže gradonačelnik Vučević.

O obeležavanju Racije više u školama

Gradonačelnik se u emisiji "Grad i mi" osvrnuo i na obeležavanje Novosadske racije, pokrenuta je inicijativa da se pogrom Racije uvrsti u zvanični školski program.

"Izgleda da više žalimo za nekim drvetom nego za ljudima koji su stradali 1942. Više se priča da li je neko drvo zasađeno nego da li može jednom godišnje da se održi pomen svim žrtvama Novosadske racije. Ne vidim ni velike Novosađane koji su došli na pomen, hladno im je, duva vetar, dosadno je…neće ni jedna škola decu da dovede, da im se priča o tome", kaže gradonačelnik.

Vučević je napomenuo da je u planu i podizanje Memorijalnog centra. Nosioci projekta Grad Novi Sad i Eparhija bačka, pridružiće se i Evropska prestonica kulture.

"Idemo hrabro ka tome, lokacija na prostoru bivše Mostogradnje, jer je to najbliži slobodni lokalitet, mestu najvećeg stradanja Novosađana. Cilj je da taj Memo centar nikoga ne ostavi ravnodušnim, to je mesto da se otreznimo, da dobro razumemo ono što se dešavalo da nam se nikad ne ponovi. To neće biti bioskop, mesto gde se kupuju kokice i zabavlja. Koristićemo najsavremenije tehnologije da bi tu užasno tešku priču približili budućim generacijama", objasnio je Vučević.

Nove škole i vrtići Više od šest milijardi dinara Grad ulaže u obrazovanje, prvaci dobijaju besplatne udžbenici, najbolji đaci idu na putovanje o trošku Grada. U planu su nove investicije za izgradnju škola i vrtića. Jugovićevo će dobiti novu školu – naselje Sunčana dolina, prvo škola pa onda i vrtić. Za Grbavicu – na uglu Kola srpskih sestara novi vrtić koji će rasteretiti Adamovićevo i Grbavicu. Napreduju i radovi na izgradnji vrtića u Veterniku, pa će od septembra biti upisano 500 ili 600 dece više.

Generalni urbanistički plan napadaju politički aktivisti ne ekolozi

"Javna rasprava o generalnom urbanističkom planu nije izazvala veliku pažnju građana nego političkih aktivisti koji imaju svoje ciljeve. Oni žele samo da naprave incident i tu nema argumentovane rasprave. To su ljudi koji se protive svim investicijama - ne žele novi most, Kameničku adu, ne žele prečistač otpadnih voda, ništa im ne odgovara", kaže Vučević.

On dodaje da je najponosniji što je o prvi put organizovana javna rasprava o generalnom urbanističkom planu, prethodnici, kako je rekao, nikada nisu organizovali javnu raspravu, nego su sve usvajali u tajnosti.

"Ovde nije dijalog političar - političar, vi sada imate tim urbanista i stručnjaka koji brane plan jer su radili to kao stručnjaci, a ne kao političari. Nikakvih incidenata nije bilo, ljudi su na tim javnim raspravama, mogli da vide i ko je nervozan i ko galami bez razloga, bunili su se protiv višespratnica iako se tim planom ni ne određuje nikakva spratnost", objašnjava Vučević.

Vučević kaže da se na kraju sve svodi na priču o brodogradilištu.

"Po novom predlogu GUP-a nema gradnje na Kameničkoj adi, što je postojećim planom inače predviđeno. Ono što je bitno mi ćemo kroz bolju utvrdu imati bolje navodnjavanje zelenih površina na Kameničkoj adi, pružiti bolju zaštitu od podzemnih voda meštana južnog Telepa, i što je najvažnije rasteretiti taj deo grada od saobraćajnih gužvi jer je Most slobode pred kolapsom", tvrdi gradonačelnik.

On je napomenuo i da će nelegalni objekti u delu Kameničke ade morati da se ruše.

U emisiji su prikazani i snimci testiranja brze pruge "Beograd – Novi Sad", brzina koja je dostignuta je 200 km/h.

"Ništa neće biti isto kada počne sa radom brza pruga "Beograd - Novi Sad, sve će biti mnogo, mnogo bolje", rekao je Vučević.

