Novi programski segment Evropske prestonice kulture „Bajke budućnosti” do 15. maja će aktivirati domove pozorišnog sveta – Srpsko narodno pozorište, Pozorište mladih, Novosadsko pozorište, potom pet kulturnih stanica, ustanove kulture i škole u gradu i okolini – u Futogu, Kaću, Budisavi, Kovilju, Veterniku, Rumenki, Bukovcu, kao i trgove i parkove širom grada.

Džinovske pozorišne lutke, predstave, opere za decu, koncerti i izložbe, trupe koje su među najboljima u Evropi, književna i druga magična putovanja - Novi Sad postaje prestonica bajki i priča, jedinstveno pozorišno iskustvo za sve.

foto: Promo/Jelena Janković

Više od 200 umetnika iz 14 zemalja, kroz gotovo 40 predstava, na više od 20 lokacija daće starim pričama novo ruho, ali i doneti nove, jedinstvene, savremene bajke. Uz ugledne domaće autore, poput Kokana Mladenovića, Srpska Atina će ugostiti i neke od najznačajnijih pozorišnih trupa za decu iz Evrope, poput Dablinskog pozorišnog festivala, kolektiva Ameno iz Španije, Grus Grus Teatra iz Finske, Lutkovnog gledališča iz Slovenije, češkog Alfa Teatra i mnogih drugih.

„Prvi put u Novom Sadu i šire, na ovaj način i u ovom kapacitetu, biće predstavljene bajke i priče kao najstarije kulturno nasleđe celog sveta, na kojima su odrastale generacije. Povezujući lokalne i evropske aktere, renomirane predstavnike pozorišne scene, Srpska Atina će svima, od najmlađih do najstarijih, ponuditi jedinstveno iskustvo teatra i priča”, rekao je direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, Nemanja Milenković.

foto: Promo/NSEPK M. Pudić

Ne samo da, kao prvi ovakav događaj, „Bajke budućnosti” obuhvataju četiri festivala, celodnevne događaje, renomirane, ali i mlade umetnike i umetnice, pozorišne spektakle na ulicama grada, nego će iznedriti i prve „Novosadske pozorišne igre”.

„Susret sa Fondacijom i Evropskom prestonicom kulture je učinio da se naši snovi ostvare. Poznato je da Pozorište mladih godinama unazad, a postoji već 90 godina, učestvuje na brojnim međunarodnim festivalima i festivalima u zemlji i posmatrajući kako to drugi rade otuda i naša želja da ovde u našem gradu, našem pozorištu, napravimo nešto što bi privuklo najbolja pozorišta iz Evrope kada je u pitanju stvaralaštvo za decu i mlade”, rekao je direktor Pozorišta mladih, Mihajlo Nestorović.

foto: Promo/Pozorište mladih

„Bajke budućnosti” prikazaće priče koje su stvarali ugledni autori iz Srbije, Španije, Finske, Francuske, zemalja regiona i drugih, ali i aktivno učešće dece i mladih, koji su i sami bili kreatori pozorišnih predstava kroz različite radionice ili su se našli u ulozi mladih selektora i aktivnih gledalaca, za šta je primer pozorišni festival „UPAD”.

foto: promo/NSEPK V. Veličković

„Upad kao i ostali festivali za decu i mlade, planirani su da ostanu kao legat, nadamo se, dekadama, nakon Evropske prestonice kulture i mislim da je to nešto što je jako značajno. Zaboravljamo da su deca i mladi budućnost koja dolazi i koliko je značajno da njima ukažemo i na značaj međunarodne saradnje i na to šta je dobro a šta zlo, ali takođe da ispričamo bajke na drugačiji način, da vidimo koje su to priče budućnosti”, rekao je koordinator festivala „UPAD”, Bojan Milosavljević.

„Bajke budućnosti” su poslednji programski segment programskog luka „Budućnost Evrope” Evropske prestonice kulture, koji je tokom aprila i maja fokusiran na decu i mlade a više detalja o čitavom programu možete pronaći na sajtu novisad2022.

