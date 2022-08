SNOVI SU JOJ POSTALI STVARNOST! Umetnica Tijana Jordanovski iz Novog Sada radi posao koji voli A OVU PORUKU ŠALJE LJUDIMA

Primenjena umetnica iz Novog Sada, Tijana Jordanovski, keramiku je izabrala za polje svog stvaralaštva a pored unikatnih dela koje pravi, bavi se radionicama i predavanjima, sa željom da podstakne ljude da nikad nije kasno da rade ono što vole.

Njeni radovi oduševljavaju domaću publiku ali je deo mnogobrojnih izložbi koje broji iza sebe, imala i u inostranstvu. Sada radi na nečem potpuno novom za šta uzima šumu kao inspiraciju. Tijana kaže da je u keramici privlači to što se na njoj može primeniti širok spektar tehnika a da je najveći izazov pronaći originalnu ideju.

-Najmagičnije u keramici je to što je ona u stvari skup različitih tehnika umetnosti, na njoj možemo da primenimo i slikarstvo i crtež i vajanje, dakle sve u jednom. Najveći izazov je ideja. Danas je vreme kada manje-više sve već postoji, jako je teško biti originalan, jako teško izaći iz tih nekih kalupa, nametanja društva. To je svakom umetniku zapravo najveći izazov, sve ostalo je deo zanata koji je lagan, kad ga jednom savladaš, to je to - kaže umetnica Jordanovski.

Svakom umetniku je važna afirmacija i potvrda publike, međutim, Tijana ne samo da ima veliku podršku onih koji prate i poštuju njen rad, ona i uzvraća savetima, deleći svoja iskustva i znanja u vezi sa keramikom čime inspiriše druge i podseća da umetnost, između ostalog, treba da spaja ljude.

Jordanovska kaže da keramika uči strpljivosti i da je bitno naučiti uživati u samom procesu a da je čar kod keramike to što mnogo toga mora da se predvidi, ali da se opet nikad ne zna kakav će rad izaći iz peći.

1 / 5 Foto: promo

- Nekad otvoriš peć i sve je mnogo lepše nego što si zamislio a nekad otvoriš i došlo je do totalne propasti, ali to je nešto što je zapravo i čar keramike, to iznenađenje. Uglavnom, moj savet ljudima koji počinju da se bave keramikom jeste da ih to ne razočara i da uvek naprave više komada u isto vreme i da prave probe i da istražuju, pre nego što urade samo finalno delo - objašnjava Tijana, dodajući da je rad sa ljudima i rad na keramici nešto što joj pričinjava zadovoljstvo koje ne može da se zameni ni sa čim drugim.

Umetnica Tijana Jordanovski, negujući umetnost keramike i stvarajući originalna dela, oplemenjuje svojim radovima prostore u koje oni dospeju a svojim znanjem i energijom, podstiče druge da se bore za svoje snove i ne odustaju od onoga što vole.

