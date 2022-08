Tokom decenije sa njim na čelu Novi Sad od prestonice sa propalom privredom transformisan u poželjan investicioni centar!

Sasvim je sigurno da su Novi Sad koji je zatekao, krcat nasleđenim problemima, sa rekordnim brojem nezaposlenih i privrednom na izdisaju i ovaj uređeni grad i poželjna investiciona destinacija koji gradonačelnik Miloš Vućević ostavlja danas posle tri mandata kako svom nasledniku tako i svojim sugrađađanima, po malo čemu slični.

POZICINIRAO GRAD VISOKO NA MAPI EVROPSKIH GRADOVA

foto: Grad Novi Sad

Brojni infrastrukturni projekti, podsticanje preduzetništva, profilisanje grada kao centra za IT i sofisticirane tehnologije, zaštita životne sredine, briga o najmlađima i pronatalitetna politika, ulaganje u ekološke projekte, pozicioniranje Novog Sada visoko na mapi evropskih gradova, samo su neke stvari koje su obeležile njegovo upravljnje vojvođanskom prestonicom od 2012. godina do danas.

ČAK 29 KRUPNIH INVESTICIJA I 11. 500 NOVH RADNIH MESTA, SAMO ZA DVE GODINE STRANI INVESTITORI ULOŽILI MILIONE

U proteklih desetak godina se u Novi Sad slilo čak 29 krupnih investicija, što je rezultiralo otvaranjem novih 11.500 radnih mesta. U protekle dve godine strani investitori su potpisali sporazume o ulaganju i uložili čak 262,9 miliona evra:

ULAGANJA NEMAČKOG KONTINENTALA UVEĆAĆE BDP ZA DVA ODSTO, NEZAPOSLENOST PALA ZA 54 ODSTO

Nidek, Kontinental i Beri Kalebo. O veličini i efektima samih investicija svedoči činjenica da će ova poslednja, Kontinentalova, prema procenama sama da uveća BDP Srbije za više od 2 odsto. U Novom Sadu posluju i druge kompanije svetskog kalibra- Šnajder elektrik, Aptiv, Lir…

1 / 5 Foto: Grad Novi Sad

Rezultat toga izmđu ostaalog bio je i povećanje boja zaposlenih, a koje su razmere najbolje pokazuju brojke: U Novom Sadu je od 2012. do 2019. godine nezaposlenost pala za 54 odsto, tj. sa 29,8 na 13,9 hiljada nezaposlenih.

IT INDUSTRIJA BUM – SILICIJUMSKA DOLINA REGIONA

Novi Sad se, tokom prethodnih deset godina, pored ekonomskih uspeha, smanjenja nezaposlenosti, dolaska brojnih investicija, izgradnje fabrika, infrastrukturnih projekata i otvaranja novih radnih mesta, posebno istakao u razvoju privredne grane karakteristične za visoko kvalifikovanu radnu snagu – IT industrije.

Novi Sad se sve češće naziva domaćom “Silicijumskom dolinom”. U poslednjih 10 godina isprofilisao se kao regionalni IT centar, kao grad budućnosti, grad najnaprednijih, najsofisticiranijih, najmodernijih tehnologija, centar gejming i IT industrije.

U PROJEKTE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ULOŽENO PREKO 2,5 MILIJARDI DINARA, PREKO 100km BICIKLISTIČKIH STAZA

U poslednjoj deceniji u zaštitu životne sredine u Novom Sadu uloženo je fascinantnih 2,5 milijarde dinara. Ovim gradom voze se eko autobusi i bicikli, grade se biciklističke staze, ozelenjavaju parkovi, a otpad se kompostrira.

Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji u javnom prevozu ima više ekološko prihvatljivih vozila koja idu na struju, pri čemu je već sada polovina voznog parka koji ide na gas. Kako bi Novosađani udisali što kvalitetniji vazduh, cilj je da se i gradski vozni park osavremeni ekološki modernijim vozilima. Novi Sad ima skoro 100 kilometra biciklističkih staza, i čak 40.000 biciklista.

NOVI SAD DOBIO JEDAN OD NAJOPREMLJENIJIIH DOMOVA ZDRAVLJA

Zdravstveni sistem u Vojvodini znatno je osnažen proteklih godina, jer su neki od objekata – bolnice i domovi zdravlja važni za građane Pokrajine, tek posle pola veka rekonstruisani.

Tako je Klinički centra Vojvodina rekonstruisan posle više od jednog veka od izgradnje. Rekonstrukcija Klinike za neurohirurgiju, Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i Klinike za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinike za interne bolesti Kliničkog centra Vojvodine završena je. Istovremeno, krajem 2020. godine otpočeli su radovi na lamelama B i C Ugrentno-dijagnostičkog centra KCV. A Novi Sad je dobio jedan o najbolje oprenljenih domova zdravlja.

NA INCIJATIVU VUČEVIĆA VEĆ ČETVRTA GODINA ZA REDOM BESPLATNI VRTIĆI I UDŽBENICI ZA PRVAKE

Novi Sad već dve godine obezbeđuje srdstva za otpuno besplatan boravak za više od 17.000 dece u vrtićima, a subvencioniše privatne vrtiće za više od 3.000 mališana. Otišlo se i korak dalje- u potpunosti su ukinute liste čekanja, pa oko 600 porodica dobija mogućnost da decu iz privatnih vrtića prebaci u državne. Briga za decu i mlade ono je što, između ostalog, kandiduje Novi Sad za jedan od gradova koji su najpoželjniji za život i stvaranje porodice.

Primera radi, u Novom Sadu je od 2012. do novembra 2021. izgrađeno 34.573 kvadrata vrtića i školskog prostora. To je prostor veličine šest Radničkih univerziteta. Takođe, uključen u borbu za natalitet, Novi Sad finansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje, tako što se do 320.000 dinara izdvaja po korisnici.

Novi Sad je na inicijativu gradonačelnika Miloša Vučevića i ove godine po četvrti put obezbedio besplatne udžbenike za sve đake prvake.

URBANISTIČKI SAN – POČELA GRADNJA ČETVRTOG MOSTA POSLE 60 GODINA

Novosađani dobijaju arhitektonski biser na Dunavu i moderni simbol Novog Sada na koji se čekalo 60 godina. Presudnu reč za gradnju dala je struka oceenoom da tri mosta Novom Sadu nisu dovoljna, te da će mu četvrti doneti rasterećenje i povezati Srem sa Bačkom!

Generalni urbanistički plan usvojen 1951. godine; foto: JP "Urbanizam"

Generalni urbanistički plan usvojen 1963. godine; foto: JP "Urbanizam"

Ovaj savremeni most sa tri pilona, biće izgrađen u produžetku Bulevara Evrope, a procena je da će taj projekat biti završen do 2024. godine.

PRESTIŽNA TITULA EVROPSKE PRESTONICA MLADIH

Novi Sad ponosno je nosio titulu Evropske prestonice mladih tokom 2019. (OPENS) koju je pre nekoliko dana predao sledećem gradu. Možda najvažniji faktor za dobijanje titule Omladinske prestonice Evrope jeste činjenica da je Novi Sad svojevrstan pionir omladinske politike. Predstavlja prvi grad u Vojvodini koji je kreirao lokalni akcioni plan politike za mlade, uslađen sa ciljevima održivog razvoja

PRVI GRAD VAN EU KOJI JE DOBIO TITULU EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

Novi Sad je prvi grad van EU koji je proglašen za Evropsku prestonicu kulture za 2022. godinu. Jedinstvena i prestižna titula, smatra se jednim od najvećih evropskih priznanja, svedoči o velikom uspehu Novog Sada. Realizacijom ovog važnog projekta Novi Sad je dodatno potvrdio svoju međunarodnu reputaciju svrstavajući se rame uz rame sa evropskim metropolama kulture. Takođe, Novi Sad je prvi put u istoriji dobio Koncertnu dvoranu, Dom muzičke i baletske škole. Usvojena je petogodišnja strategija razvoja kultiure u koju je uključeno 33 ustanove kulture, a za dosadašni rad Fondacije, stigla su i priznanja.

I ovo su samo ključne stvari koje je MIloš Vučević, jedini gradonačelnik koji je tri puta uzastopno biran na ov funkciju, što je jedinstven slučaj u Srpskoj Atini.

J. Jovanović