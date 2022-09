Vučević: Svojim naslednicima predajem Novi Sad daleko snažniji, imaće lakšu situaciju nego što sam ja imao 2012. godine!

Još uvek aktuelni gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević gostovao je u Jutarnjem programu na televiziji Pink gde je govorio o novoj vladi, razgovoru predsednika Vučića i Erdogana, kao i o drugim aktuelnim društvenim pitanjima i šta ostavlja svojim naslednicima.

- Tri puta sam biran za gradonačelnika, 2012, 2016. i 2020. godine. Velika čast je i odgovornost biti jednu deceniju na čelu drugog grada po veličini u Srbiji. Predajem Novi Sad daleko snažniji, ljudi koji će me naslediti imaće ipak lakšu situaciju nego što sam ja imao 2012. godine. Voleo bih da budu bolji od mene, da uče na mojim greškama. Sve vreme informišem ih i upoznajem sa ključnim stvarima da budu u kondiciji. Ne možete ceo život da budete gradonačelnik. Meni je lepše da me nasledi neko iz SNS, nego iz druge stranke. Vlada se formira na osnovu parlamenta, a taj parlament se bira glasovima građana. Da li ima pritisaka, verovatno ima. Predsednik republike konstantno ponavlja koliko ga to iritira, da smo u praksi videli u prethodnih 10 godina da kada je bilo nekog lobiranja da taj nije baš najbolje prolazio. Ljudi su u prethodnih mesec dana znali bolje od mene gde ću ja da završim. Oni su znali šta će biti sa mnom, a ja upravo završio razgvoor s Vučićem. Vlada je suviše ozbiljna stvar, čije formiranje nas čeka nadam se do kraja meseca, a da će ona biti snažan tim i da ćemo videti i neke nove ljude. I da nekako preguramo jesen i zimu.

