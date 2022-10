Saopštenje GO SNS u Novom Sadu Novosađani rekli ,,NE" nasilnicima

Grupica od stotinak lažnih ekologa i danas popodne na Šodrošu nastavila je da maltretira Novosađane, ali i da se iživljava nad zaštićenim životinjskim vrstama u priobalju, bacajući dimne bombe i izvodeći topovske udare. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi o ekologiji.

Srpska napredna stranka u Novom Sadu ponosna je na to što su naši sugrađani rekli NE nasilnicima na čiji poziv putem tzv. nezavisnih medija se okupilo svega stotinak huligana i neradnika, među kojima ima i onih koji nisu iz Novog Sada. Potpuno je jasno da se ogromna većina Novosađana protivi svakoj vrsti destrukcije, a da podržava razvoj Srpske Atine u skladu sa vekom u kome živimo. Srpska napredna stranka izrazito se protivi tome da se kojekakve Ćute i Zelenovići pitaju za mišljenje gde treba da bude podignut most u Novom Sadu. Za to se pita struka, a ne ološ koji koristi ulicu kako bi eventualno jednog dana došao na vlast. One političare za vreme čijeg mandata je usvojen GUP, a sada se bore protiv istog tog dokumenta, posebno treba da je sramota! Reč je , naravno, o Borislavu Novakoviću, čoveku sa najdebljim obrazom u Srbiji. Uostalom, šta građanima mogu da ponude oni koji fizički napadaju novinarke, policiju, bacaju dimne bombe, demoliraju prostorije političkih protivnika, skrnave Gradsku kuću?

Na kraju, GO SNS poručuje nasilnicima da su nas loše procenili, kako Stranku, tako i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića. Nećemo se povući! Divljaštvo neće proći!

