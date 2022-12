Ministar Vučević BRUTALNO odgovorio na sramne i skandalozne optužbe opozicionara poslanika Borislava Bore Novakovića u Skupštini

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević danas je tokom skupštinske rasprave o budžetu brutalno odgovorio na sramne i skandalozne optužbe narodnog poslanika Narodne stranke Borislava Bore Novakovića.

Podsećamo, pulen Vuka Jeremića je u novom sazivu skupštine više puta izazivao incidente, a čak i pokušao da se fizički obračuna s poslanicima vladajuće koalicije. Odgovor Miloša Vučevića prenosimo u celosti:

Ministar je odgovorio na optužbe o mostu Duga u Novom Sadu: On je urađen zahvaljujući Milutinu Mrkonjiću i Slobodanu Miloševiću

-Varadinska Duga je urađena najviše zahvaljujući pokojnom Milutinu Mrkonjiću, da to ostane upisano, i zahvaljujući Slobodanu Miloševiću. Govorim o ljudima u čijim strankama nikad nisam bio i s kojima nisam delio ideologiju, a to je istina. A u predvečerje 5. oktobra, vi ste prošetali mostom koji je završio Milutin Mrkonjić, to je bio vaš doprinos. Ne kažem da Grad nije pomagao, ali činjenica je da je Republika Srbija i Milutin Mrkonjić obnavljao. Onda po toj istoj logici, možemo reći da je Maja Gojković završila Most slobode, kako ste vi završili varadinski most. Ja nikada nisam prećutao ko šta radi od firmi, nema potrebe da kažem ko je dobio koji tender, niti gradonačelnik provodi tendere. Pričao o vašem primeru kada ste vi dali tender, jer ste bili direktor javnog preduzeća dali posao firmi koja nije ispunjavala da dobije posao kroz tender- jasan je bio ministar Vučević i argumentovano odgovorio na sve lažne optužbe Npvakovića.

Takođe, Vučević koji je celu deceniju bio na čelu Novog Sada, bio je izričit i izneo činjenice da je danas rekordan broj dece u vrtićima, a da je do 2012. godine bilo gotovo 3000 dece manje, kao i da Srpska Atina već treću godinu ima besplatne vrtiće i da se subvencionišu privatni vrtići.

On je Novakoviću poručio da se kao profesor marksizma, za vreme njegovog mandata, setio da drumski saobraćaj ide kroz tvrđavu, a danas protestuje protiv mosta za koji je inače glasao.

-Da li ste išli kod sudije za prekšaje za isto delo koje ste bili izvedeni pred Specijalni sud. Ja se nisam radovao da neko bude procesuiran da bi napakostio nekome, niti sam ikome pretio kao što vi stalno govorite da će neko odgovarati za nešto pred prekim sudovima. To su odvratne stvari, koje govore neodgovorni ljudi. Ali, vi ste izbegli raspravu o vašoj eventualnoj krivičnoj odgovornosti, a postojali su osnovi sumnje da specijalno tužilaštvo podigne optužnicu da budete deo te organizovane kriminalne grupe. Obustavljen je postupak za vas, jer ste otišli kod sudije za prekršaje i rekli “ja sam kriv, nisam kriv”, da prođu dve godine, da zastari prekršajni postupak i da kažete da je to delo već konzumiran, ne može opet da se sudi nikome dva puta za isto delo. I tako ste izbegli raspravu i vašu eventualnu odgovornost. I nemojte da nam držite predavanje kako ste vi oslobođeni i da je dokazano kako vi to niste radili, jer nema 600 miliona dinara, a nije bilo Bulevara Evrope, ni centralne kuhinje. A neću da spominjem onaj vaš čuveni projekat drumskog saobraćaja koji ide kroz Petrovaradinsku tvržavu, što ste platili nekoj slovenačkoj firmi idejni projekat, pa ste ugrozili Petrovaradinsku tvrđavu, pod Uneskom, jer nije dozvoljeno da tuda ide saobraćaj. Vi ste se kao profesor marksizma setili da ide drumski saobraćaj kroz tvrđavu i danas protestujete protiv mosta. Da li vas je bar malo sramota? – nastavio je Vučević.

Danas roditelji mogu da prolaze Pozorišnim trgom sa kolicima bez da upadaju u rupe

Potpredsednik Vlade tvrdi da ništa nikada nije prećutao, niti krio bilo šta u svojoj biografiji, te da je posle gimnazije otišao u vojsku, na služenje u Vranje i Gnjilane.

-Posle sam završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji sam s prosekom 8,83. Nikada nisam ništa preskako i preko reda. I ponosam sam što sam završio slovačku gimnaziju “Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu. Ja se vama nisam rugao što ste vi profesor marksizma. Niste me demantovali da niste išli kod sudije za prekršaje da biste izbegli krivično pravnu odgovornost, jer znate da govorim istinu. Nema šta vi da rešavate, možete da izađete samo na izbore. Vi o tenderskim strukturama razmišljate samo da dobija neko vama blizak ili ne znam kome. A zašto tako razmišljate? Pa polazite od sebe, jer ste tako radili kad ste bili gradonačelnik. Malopre prozivate strane investitore, a kada pričate o domaćoj firmi koja proizvodi granit onda vam ne odgovara vlasnik ili jedan od vlasnika. Uvek ste razdvajali Vojvodinu i Srbiju, kao što ste malopre razdvojili Srbiju i Kosovo. Je l’ gradonačelnik mora da ulazi u vlasničke strukture neke firme? A šta je sramota što je to radila firma iz Srbije? I za razliku od vas, ja sam danas mnogo ponosan na taj posao, jer danas roditelji mogu da prolaze Pozorišnim trgom sa kolicima bez da upadaju kolica u rupe i dame mogu da idu doterane u Srpsko narodno pozorište. Vi ste za mnogo teža dela bili izvedeni pred lice pravde. I da vas pitam, hoćete li srpske ili inostrane firme? Je l’ valja granit iz Srbije ili nam treba onaj iz Španije ili Hrvatske?

Ministarstvo Odbrane