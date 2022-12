Brnabić: Otvaramo razvojni centar „IBM“-a, najveće globalne kompanije koja je preteča čitave IT industrije

Spisku od 900 IT kompanija koje posluju u Novom Sadu, pridružila se jedna od vodećih američkih IT kompanija - kompanija „IBM“ je u Novom Sadu na Bulevaru Evrope otvorila razvojni centar.

Кompanija „IBM“ (International Business Machines Corporation) ima sedište u Sjedinjenim Američkim Državama i bavi se računarskim tehnologijama-proizvodnjom računarskog hardvera, softvera, uslugama, hostingom i konsaltingom. To je najveća kompanija na svetu koja se bavi informacionim tehnologijama i drži najveći broj patenata u toj oblasti.

foto: Grad Novi Sad

Svečanom otvaranju poslovnih prostorija prisustvovali su gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i predsednica Vlade Ana Brnabić. Ovom prilikom su razgovarali sa zaposlenima koji su ih uputili u rad „IBM“, kao i sa rukovodstvom koje im je na sastanku predočilo planove za budućnost.

- „IBM“ je izabrao je našu državu za širenje svog poslovanja. Prvo u Beogradu, otvaranjem kancelarije koja zapošljava 60 ljudi, a danas prisustvujemo otvaranju kancelarije ove kompanije i u Novom Sadu. Ona trenutno zapošljava preko 30 naših sugrađana, ali sa potencijalom i planom širenja koji podrazumeva zaposlenje još toliko stručnjaka iz ove oblasti. IT kompanije u našem gradu zapošljavaju skoro 10 000 lica, sa tendencijom da se taj broj udvustruči. Кao Grad, nastavićemo da pružamo maksimalnu podršku širenju i razvoju IT sektora. Hvala predsednici Vlade i predsedniku Republike na svesrdnom angažovanju kada je u pitanju dolazak velikih svetskih brendova, poput ove kompanije i čestitam rukovodstvu na ovom poslovnom poduhvatu - rekao je gradonačelnik Milan Đurić poželevši zaposlenima srećan početak rada u Novom Sadu.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je da je ovo divan dan za Novi Sad i Srbiju.

- Otvaramo razvojni centar „IBM“-a, najveće globalne kompanije koja je preteča čitave IT industrije. Кada „IBM“ dođe da posluje negde, to je veliki signal da ste značajna destinacija na svetskoj mapi. Ta kompanija u glavnom gradu već posluje, ali do sada nisu nikada razvijali tehnologiju u Srbiji. Sada jedan veliki „IBM“ otvara svoj razvojni centar upravo kod nas i to u Novom Sadu. Taj potez znači mnogo za budućnost IT industrije i za naš privredni sektor – istakla je Ana Brnabić.

1 / 5 Foto: Grad Novi Sad

Direktor „IBM“ za Srbiju Nikola Polić naglasio je da će na prostoru od oko 500 kvadratnih metara raditi mladi inženjeri na razvoju softvera, a koji su se školovali, uglavnom, na Fakultetu tehničkih nauka i Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Prisutni su bili i Patricija Nojman iz „IBM“ kompanije, kao i potpredsednik za razvoj Harli Dejvis koji je izrazio uverenje da će poslovanje u Novom Sadu biti više nego uspešno i nadu da će se ono samo razvijati u budućnosti.

Grad Novi Sad