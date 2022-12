DODELA PRIZNANJA NAJBOLJIM SPORTISTIMA GODINE SUBOTICE 2022.

Kao i svake godine, došao je trenutak da se sumiraju rezultati i dostignuća i da se najboljim sportistima Subotice uruče pehari za ostvarene uspehe tokom 2022. godine! Sinoć je u Velikoj većnici Gradske kuće upriličeno veče posvećeno najboljim sportistima Subotice, koje zajednički organizuju Grad Subotica, Sportski savez grada Subotice i „Nove Subotičke novine”. Poseban gost večeri bio je i naš olimpijski šampion u rvanju i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, koji je iskoristio priliku da uputi par lepih reči za mlade nade sporta.

“Velika mi je čast govoriti ovde ispred vas. Velika je čast govoriti ispred svetskih šampiona. Ja znam da Subotica ima nešto što nema ni jedan drugi grad, a to je sportiste kakve nema niko i to ste dokazali ne jednom nego više puta i zaista se nadam se da će Subotica 2024. imati novu olimpijsku medalju. Subotica i ove godine dokazuje da je zaista grad sporta. Kao i prethodnih godina, ali i ove godine mogu da kažem ne samo u seniorskoj konkurenciji, ne samo u mom sportu, nego i u drugim sportovima imamo evropske medalje u mlađim kategorijama što me jako raduje. Mi imamo decu, budućnost u koju treba da ulažemo i koja su svetla tačka ovog grada. Zahvaljujući Gradu Subotici, zahvaljujući gradonačelniku Stevanu Bakiću, zahvaljujući državi Srbiji, imamo mogućnosti da imamo dobre uslove za treninge, a vi to najbolje opravdate sa rezultatima i medaljama sa velikih takmičenja. Kao predsednik Sportskog saveza Srbije mogu da vam kažem da ću nastaviti da imam odličnu saradnju sa Sportskim savezom Subotice. Daćemo i pružićemo svoj maksimum da što više pomognemo vama deco i vama takmičarima, da možete lakše da trenirate i da donosite još ovakvih sjajnih odličja” izjavio je predsednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek.

1 / 6 Foto: Subotica živi

Titulu najboljeg sportiste Subotice za 2022. godinu poneo je Sebastijan Nađ, rvač Spartaka, dok su za najbolji sportski kolektiv proglašeni Ženski fudbalski klub Spartak i Muški odbojkaški klub Spartak, koji dele prvo mesto.

Grad Subotica