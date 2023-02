DRAGIŠA IZ NOVOG SADA FOTOGRAFISAO 5.000 VRSTA ŽIVIH BIĆA: Više od 800 životinja i biljaka je prvi našao u Srbiji

Dragiša Savić, biolog iz Novog Sada, fotografisao je 5.000 vrsta živih bića i izložbom 14. februara u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode obeležiće 20 godina rada na tome.

foto: Samo Novi Sad

- Meni su svi organizmi, prvenstveno zato što sam biolog, podjednako zanimljivi i za traženje u prirodi, za posmatranje, za istraživanje i naravno za fotografisanje. I tako sam ja počeo pre 20 godina da jurim razna živa bića po prirodi i da ih fotografišem iako mi to, naravno, nije u opisu radnog mesta, ja to radim iz ljubavi prema fotografiji - počeo je priču o svom hobiju Savić.

Već na početku rada na fotodokumentaciji prirode Fruške gore je napravio svoj sajt "Nature Photography by Dragiša Savić".

foto: Samo Novi Sad

- Nekoliko puta sam ga redizajnirao, reorganizovao, na kraju sam napravio da to bude više biološki sajt, sa latinskim nazivima, sistematikom, opisima nekih vrsta, nego fotografski. Mislim da je taj sajt dobrim delom i doprineo da ja nastavim to sa istim tempom da radim godinama kasnije. Podstakao me je da pronalazim nove vrste, da taj sajt bude što kompletniji i bolji - kaže biolog.

Pored toga što je kroz svoju pasiju fotografisanja životinja, biljaka i gljiva, prikupio bogatu građu o biodiverzitetu prevashodno Fruške gore, Dragiša Savić je mnogo puta sam nailazio na vrlo retke vrste u Srbiji ili potpuno nove za Srbiju, a pronalazio je i potpuno nove vrste za nauku.

1 / 6 Foto: Samo Novi Sad

- Recimo, meksička osa koju sam ja našao ovde - prvi zvaničan podatak da je stigla u Srbiju je bio moj. Zatim, jedna smrdibuba koje danas ima bukvalno svuda, može se videti po četinarima, prvi primerak zvanično registrovan u Srbiji mi je uleteo u stan, na 5. spratu kroz prozor. Među paukovima mislim da ima jedno dvadesetak vrsta. Posebno veliki broj među gljivama. Preko 800 vrsta koje sam ja našao su prvi i jedini nalazi za Srbiju, a ima tu i potpuno novih vrsta za nauku - kaže Savić.

Dragiša je rekao da većina ljudi koja šeta po prirodi, većinu toga što je našao uopšte ne vidi, zato što su to uglavnom sitni organizmi od dela milimetra do nekoliko santimetara, posebno iz carstva gljiva, koji su negde sakriveni u prirodi ili se pojavljuju u određeno doba godine, na određenom mestu ili u određeno doba dana.

- Da bi se oni videli u prirodi čovek mora malo da ima iskustva i malo znanja, mora da ga to interesuje. Tako da mislim da je velika stvar u ovom mom bavljenju fotografijom što sam na neki način sve te vrste koje ljudi uopšte ne vide, a tu su oko nas, približio ljudima, da mogu da barem vide kako izgledaju ako ne mogu uživo da ih vide.

Kako je zaokružio cifru od neverovatnih 5.000 vrsta živih bića koje je fotografisao, biolog Savić je odlučio da izložbom čije će otvaranje biti 14. februara u 18 časova u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, obeleži dve decenije svog rada na tome.

- Izložba će sasvim sigurno biti mesec dana postavljena u Zavodu, posle toga vrlo moguće da će ići u neke druge izložbene prostore u drugim gradovima - objasnio je Dragiša koji je do sada organizovao i međunarodne izložbe na kojima su učesnici bili iz raznih krajeva sveta.

Promo