Prijavite se za BESPLATNU TURISTIČKU TURU U SREMSKOJ MITROVICI - evo koje će vam tajne vodiči otkriti

foto: Sremska Mitrovica živi

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica organizuje besplatnu turističku turu za sve zainteresovane u subotu, 25. marta od 11 časova. Zainteresovani će moći da posete verske objekte u Sremskoj Mitrovici, četiri lepotice, četiri gradske crkve, koje su nastale od 17. do početka 20. veka.

Svako može da se prijavi i bude deo ove zanimljive i edukativne ture i to putem mejl adrese turistorgsm@yahoo.com ili putem broja telefona 022 618275 ili ličnim dolaskom u Turistički-info centar na uglu Masarikove ulice i Gradskog parka radnim danima od 7 do 17 časova. Ova turistička tura počinje u 11 časova, trajaće jedan i po sat i vodiće je Dušica Nenadović.

Program ove turističke ture podrazumeva: Okupljanje ispred Srpske pravoslavne crkve Svetog Stefana (Mala crkvica) u 10:50. Šetnja do Sabornog Svetog Dimitrija. Obilazak crkve. Nastavak šetnje preko Trga Ćire Milekića i kroz Ulicu Svetog Dimitrija do Rimokatoličke katedrale Svetog Dimitrija (Župa Svetog Dimitrija). Obilazak crkve. Nastavak šetnje do Grkokatličke crkve posvećene Vaznesenju Gospodnjem. Obilazak crkve. Kraj ture.

Broj mesta je ograničen, ali svako može da se prijavi i istraži jedinstvenu arhitekturu, duh i slojeve početka razvoja građanskog perioda Sremske Mitrovice.

Sremska Mitrovica živi