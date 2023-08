POSTOJI ZAVIST OD USPEHA SRBIJE, zato otrovne strelice iz regionalnih medija na predsednika Vučića, jasan je ministar Vučević

Ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević govorio je o najaktuelnijim političkim temama. On se osvrnuo i na predstojeće obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru, situaciju na Kosovu i Metohiji, ali i sramnim izjavama novinara Dinka Gruhonjića i napadu regionalnih medija na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ako nekog mediji kritikuju to je onda Aleksandar Vučić

-Danas imamo skup dela ministara iz Vlade s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predstavnicima Republike Srpske i patrijarhom srpskim Porfirijem u Posavini. Sutra nas očekuje niz sastanaka i predsednik otvara jedan vrtić u Republici Srpskoj. Ova dva dana će biti u duhu srpsko-srpskog dijaloga, ako tako mogu da kažem. Vidim opet otrovne strelice u medijima iz regiona, video sam sinoć tekst opet protiv Aleksandra Vučića na Kliks.ba. Opskurne optužbe na račun predsednika. Neverovatno je da se neko bavi putevima u Srbiji. Predsednik Vučić kaže da je u Srbiji za 10 godina urađeno četiri puta više puteva u odnosu na Federaciju BiH od 1945. godine. Ako nekog mediji kritikuju, to je onda Aleksandar Vučić. Ako protiv nekog ima više tvit objava to je Aleksandar Vučić. Vi imate pravo da pitate, ali zabranjujete nekome da ima pravo da odgovori. U ova dva dana će da rastu tenzije. Mi Srbi moramo da razumemo bol Bošnjaka. Ali kreću i strelice ka Srbiji i Vučiću. Ne brine mene Naser Orić, mnogo je opasnije ono što kaže gospodin Bećirović, član predsedništva ispred bošnjačkog naroda, gde je jasno ocrtavao da je srpski narod opet spreman da počini genocid. To je mnogo opasno. Onda imate video izjavu Erdogana koji je bio oštar. Umesto da se taj tragični događaj iskoristi za smirivanje tenzija, on se koristi za podizanje temperature, za ispitivanje ko je više kriv. Sada postoji zavist na uspehe Srbije, to je politička realnost zašto bi se oni radovali. Dva puta više smo izgradili za deset godina nego vi u 78 godina.

Ministar je istakao i da novinar Dinko Gruhonjić mora da ispuni svoju agendu prema stranim agencijama i nevladinim ogranizacijama.

-Ima agendu koju mora da ispuni. Ali ne prema građanima Srbije, već nevladinim prganizacijama, agencijama. Ja sam bio najsrećniji kada se nađem u društvu onih koje kritikuje Dinko, odmah znam da su me roditelji dobro vaspitali. Kada nekoga napadne Dinko Gruhonjić, znajte nigde niste skrenuli s puta. To je problematika ko je kako postajao profesor. Nije to slučajno rađeno za vreme žutih, za vreme propasti Srbije, kada su oni takve likove stavljali na mesta za pravljenje buduće kadrove. On je stavljen da bi pravio novinare, pripremao i indoktrinirao i uključio u medije.

Režim Aljbina Kurtija je nastavio po agendi da se etnički očisti KiM od Srba

učević je govorio i o novim pretnjama koje stižu s KiM.

-Za deeskalaciju treba videti volju Prištine. Ako je neko bio trpeljiv to su onda bili Srbi na Kim i Srbija. Ako je neko slao poruke u pravcu smirivanja situacija, onda je to srpska strana. A režim Aljbina Kurtija je nastavio po agendi da se etnički očisti KiM od Srba. Za sada radi model nedirektne Oluje, pravljenje atmosfere da ljudi kažu da ne mogu da opstamu. Ovo nas podseća na događaje iz Banja Luke 1992. godine, kada je bio ugrožen život beba, čuvena bitka za koridor kada nije mogla da se izvrši dostava lekova. posle 31 godine vi imate situaciju da neko ne dozvoljava lekove za građane. Evo pitanje za naše nevladine organizacije, koji plaču više za drvećem, je l' imate nešto da kažete da Srbi na KiM nemaju lekove ili ćete opet reći da je to neka ujdurma ili da to radi Vučić? Kada izađu sa severa Kosova ne mogu posle da se vrate, maltretiraju ljude, prave pritisak. Na Saveznu Republiku Jugoslaviju je izvršena klasična agresija 19 država sveta posle Drugog svetskog rata, bez odluka Saveta bezbednosti, nemilosrdno su nas bombardovali, ubijali nam decu, građane, vojnike i policajce koji nisu legitimna meta, a sve zarad otimanja dela Republike rbije. Mi i danas osećamo posledice bombardovanja. To je bila agresija, nikakva akcija ili intervencija. Čak ni bombardovanje nije dovoljno. To je bila i kopnena agresija i ofanziva, zato smo mogli da čujemo svedočenja o Košarama i Paštriku. Samo da se iz Brisela suzdrže od tvitovanja da se pozivaju obe strane na uzdržanost. Kada su upucana dva dečaka na KiM, onda je portparol EU osudio pucanje na KiM, a pohvaljuje rad kosovske policije. Ne kaže da se pucalo na dečake na Badnji dan, zato što su Srbi. Pustili su ga posle mesec dana da se brani sa slobode. A naše predsednika opštine Štrpce drže skoro dve godine zbpog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Obzirom na Relzoiucije 1244 ograničen je funkcionalni suverenitet Srbije na KiM i da su UN i KFOR bili zaduženi da to zamene. Onda se to izvitoperilo, i sada im ostaje SPC kao institucija koja i dalje fincioniše i nalazi se u narodu potrebno je i napraviti od nje terorističku ćeliju. A ko su teroristi? Pa Srbi s KiM. I deo Srbije učestvuje u tome i govori da kriminalne grupe vladaju Severom Kosova , daje alibi Kurtiju da kaže da to govori i srpska opozciija. Ne znam da li oni u to veruju ili su naterani da veruju, ili moraju nešto da kažu, a nažalost je to kontra srpskog naroda i države Srbije. Kada uđete u narativ koji govori onaj ko vrši teror nad vašim narodom, vi ste na neki način saučesnici u političkom smislu. Jer mu dajete argumente da nije samo njegova tvrdnja, nego da neko i u Beogradu govori to što on kaže. Nemamo narodnu svest da se te stvari ne rade, to je ispod svakog minimuma dostojanstva- rekao je Vučević i dodao:

Srbija je danas drugačija država nego 1995.

-Da li je Oluja bila zločinačka akcija ili etičko čišćenje, a to nas vodi i ka pojmu genocida, najbolje možemo zaključiti iz audio zapisa šta je Franjo Tuđman izgovorio pred tu akciju. Videćete da je to bila akcija da se svi Srbi na tadašnje Krajine jednom za svagda proteraju ili likvidiraju. Srbija je danas drugačija država nego 1995. godine ili 1999. Daleko je snažnija i ima snažnije liderstvo. Hrvatska kupuje ozbiljna naoružanja. Ulaže u svoju vojsku, kupuju i ofanzivno oružje. Naša bojska uzima defanzivno oružje. Veoma sam ponosan na ono što je država uradila za jačanje vojske, treba i dalje da se ulaže, ali videli ste to na aerodromu u Batajnici u aprilu, kao i obuku gađanja s čim raspolaže VS. Mi ćemo jačati naše odbrambene kapacitete. Mnogo sam ponosan, od 1. avgusta su u jedinice ušli novi specijalci. Oko 300 momaka i devojaka. Do 30. septembra je i konkurs za Kobre. Radimo po planu kako smo radili po direktivi predsednika Srbije.