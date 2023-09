NA INICIJATIVU SNS 15. SEPTEMBAR PROGLAŠEN ZA DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE

Znamo li šta su srpski državni simboli, znamo li šta oni predstavljaju? Znamo li kakav je redosled boja na našoj trobojki i ume li svako da ih navede po redosledu? Srpska zastava sastavljena je od tri vodoravno postavljene boje sa jasnim značenjima: crvene koja predstavlja krv prolivenu za zemlju, plave koja označava slobodu i beskraj, i bele koja predstavlja majčino mleko. Na državnoj zastavi se nalazi mali grb Srbije: dvoglavi beli orao u poletu, na grudi mu je postavljen crveni štit sa belim krstom i četiri ocila, dok mu se u stopama nalaze zlatni krinovi ljiljani. Iznad glava orla je postavljena kruna, što sveobuhvatno najbolje reprezentuje sve delove srpske srednjevekovne vaskrsle države.

foto: Shutterstock

Ovo je praznik svih građana

Novi praznik koji se praznuje od 15. septembra 2020. godine treba da predstavlja poziv na okupljanje i jedinstvo srpskog naroda kroz vrednosti slobodarske tradicije, kao i njegove nacionalne simbole. Iako je sam praznik apolitičan i treba da predstavlja jedinstvo svih građana, nažalost, još uvek nije tako. Pojedinci kao da i dalje osećaju stida spram onoga ko su, šta su, i u kojoj državi žive. Najbolji dokaz koliko je ovaj praznik neophodan nama kao narodu najbolje govori i sama polemika koja se o njemu povela. Postoje izvesni pojedinci kojima i visoko podignuta srpska zastava smeta. Zato i ne čudi sveže uveden izraz „gore zastava“ koji često upotrebljavaju mlađi naraštaji, a sve u želji iskazivanja iskrenog patriotizma. Put do ovog praznika je bio trnovit, zato je najbolje podsetiti se kakav je put imala srpska zastava, a sa njom i simboli Srbije.

Poreklo srpske zastave iz 11. veka

Kada se priča uopšte o zastavama država ne treba odlaziti puno u prošlost, jer su u prošlosti zastave i grbove upotrebljavali vladari. Današnje državne zastave su uglavnom kombinacija simbola vladara i nekih istorijskih dešavanja satkanih u državne simbole. Prvi tragovi o srpskoj zastavi „crveno-plavoj“ dosežu čak u jedanaesti vek, a simboli su se od vladara do vladara razlikovali i menjali. Osim nekoliko izuzetaka, većina država je otpočela sa upotrebom zastava kao državnog simbola u 19. veku, u isto ono vreme kada su Srbi podizali ustanke protiv Osmanskog carstva i oslobađali porobljenu državu.

foto: Printscreen/Youtube

Zastava Srbije kroz istoriju „Pet vekovne borbe plod“ kako u delu poslednje strofe naše himne stoji, naša država je dočekala i slobodu, a samim tim i „nove simbole“. Bilo je tu različitih predloga, prva zastava je čak bila crveno-belo-plava po ugledu na francusku, pravljena je kao paralela između Francuske revolucije i Srpskog ustanka. Kopiranje tuđeg je ostavljeno drugim narodima, a Srbija je od 1835. godine dobila svoje boje, onako u skladu sa istorijskim: CRVENO-PLAVO-BELO. Grb na zastavi se menjao, u skladu sa promenama vladara, državnog uređenja, ali boje zastave više nikad. Srbija je na svoje pune nacionalne simbole dugo čekala, sve do 2004. godine koristila se samo narodna zastava, a od 2004. u upotrebi je i državna zastava. Na sam zakon o upotrebi grba i zastave (Zakon od državnim simbolima), njihovoj stilizaciji i standardizaciji se čekalo sve do 2010. godine.

Budimo ponosni na „pet vekovne borbe plod“!

Borba za nacionalne simbole je dugo trajala, ali volja pojedinaca je bila jača od svake prepreke. Njih kao da su u taj juriš za simbole vodile one 51. pukovske zastave iz Prvog svetskog rata, to su one zastave koje nikada nisu pale u ruke neprijatelja. Danas Srbija ima više standarda za zastavu, zastavu predsednika države, predsednika skupštine, državnu i narodnu zastavu. Iako narodna zastava (to je ona) trobojka bez grba predstavlja zastavu svih Srba ma gde se oni nalazili, naš narod najviše upotrebljava zastavu sa grbom.

Od 2020. godine, na inicijativu Srpske napredne stranke na čijem je čelu danas Miloš Vučević, u Skupštini republike Srbije usvojen je novi praznik „Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ i praznuje se 15. septembra. Ovim praznikom srpska zastava kao da je izvađena i razmotana iz nekog sakrivenog kofera, te se zavijorila iznad svih nas.

Ovaj praznik je prilika da pokažemo poštovanje za krv naših predaka, za slobodu kojoj beskrajno težimo, za majčino mleko kojim nas je podojila. Zato istaknimo 15. septembra svi srpske zastave na prozore i terase! Budimo ponosni na „pet vekovne borbe plod“ i na ovaj simboličan način pokažimo ljubav i veru koju osećamo prema Srbiji, njenoj prošlosti i njenoj budućnosti.