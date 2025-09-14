dan kada je probijen Solunski front

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembar zajednički obeležavaju Srbija i Republika Srpska, a sutra će centralna manifestacija biti održana u Gadžinom Hanu, kod Niša.

Povodom obeležavanja ovog dana tokom sedmice biće održan i parlamentarni forum, kao i zajednička sednica Vlada Srpske i Srbije u Beogradu, a obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom „Snaga jedinstva“ koja će biti održana ispred Palate „Srbija“ u Beogradu.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave se obeležava u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Foto: Istorijski Muzej Srbije

Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

Proboj je ostvaren od 15. do 17. septembra 1918. godine na frontu dveju bugarskih divizija. Prvobitna namera savezničke komande, vojni cilj, bilo je ovladavanje dolinom Vardara. Žestoko napredovanje Srba sve je međutim promenilo. Tako je namesto prvobitnih, ograničenih ciljeva, usledio žestok prodor na sever.

Pošto je Beograd je oslobođen 1. novembra, sledilo je dalje napredovanje srpske vojske, pre svega s ciljem oslobođenja Vojvodine, a onda i na zapad, put Karavanki, Rijeke, Dalmacije, Prekmurja.

Čin vojvode, za uspešno rukovođenje probojem i ofanzivom, dobio je general Petar Bojović.

Vrhunac srpskih pobeda bile su odluke Srba iz do tada neoslobođenih krajeva da se prisajedine Srbiji. Vojvodina je prisajedinjenje Kraljevini Srbiji proglasila 25. novembra 1918. pri čemu je Srem na Skupštini u Rumi istovetnu odluku doneo dan ranije. Crna Gora je prisajedinjenje proglasila 26. novembra.