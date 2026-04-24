Nova voditeljka „Brzih vesti“ na Kurir televiziji je Ivana Jovanović, novinarka i urednica u informativnom programu.

Iz rodnog Kosjerića doselila se u Beograd po završetku osnovne škole, kako bi nastavila obrazovanje, birajući srednju stručnu školu koje u njenom mestu nije bilo - Srednju tehničku PTT školu, ne sluteći da će je sazrevanje i promene afiniteta odvesti u svet medija. Analizirala je tu svoju želju i odluku iz današnje perspektive:

„Srednja stručna škola u suštini nije imala ama baš nikave veze s mojim željama i interesovanjima, a ni mojim karakterom i senzibilitetom. Moj cilj je zapravo bila prestonica, jer sam znala da samo tako mogu ostvariti neke svoje ciljeve i snove.“ Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje novinara-komunikologa. „Nakon studija nisam odmah ušla u novinarstvo, jer sam smatrala da nisam dovoljno dobra za taj svet. Moj prvi angažman nakon studentske prakse, u PR službi Novog groblja, bio je upravo tamo gde sam praksu i završila, u JKP Pogrebne usluge. Ta činjenica je nešto na šta ljudi neobično odreaguju na prvu loptu i najčešće imaju mnogo pitanja, a ja sam to videla kao priliku i jedno dobro iskustvo. Polja delovanja su različita, ali konkretan posao se radi na vrlo sličan način.“

Foto: Uroš Jovanović

Nakon nekog vremena ulazi u svet medija. „Prvo iskustvo u medijima imala sam kao voditelj internet radija. Nakon toga TV Kopernikus, zatim 2020. godine Kurir televizija, koja je te godine i počela s radom. Tri godine na Kuriru bile su najkorisnije za moje novinarske početke. Potpuno neiskusna ispred kamerama, vrlo brzo sam se snašla zahvaljujući ljudima s pravim pristupom poslu, velikim znanjem i profesionalizmom, što su nesebično delili s nama koji smo tek bili zagazili u svet televizije. Bila sam deo informativne redakcije, kao i redakcije jutarnjeg programa. U nekom trenutku sam poželela promenu i našla drugi posao, ali ovim svojim povratkom u Kurir sam pokazala da se svako od nas ipak vrati tamo gde oseća da pripada, gde se oseća kao da je među svojima.“ Od ljudi sa Kurir televizije je dobila impuls koji je priželjkivala, tako da je konačno tamo gde istinski pripada. „Kurir televiziju smatram svojom porodicom, to je kuća koja mi je po drugi put dala šansu da napravim korak dalje u svojoj karijeri, korak i ka uredništvu u informativnom programu ovako velike i uticajne medijske kuće. Ne sumnjam da ćemo lepo sarađivati, kao i ranijih godina.“

Reakcija kolega joj je pokazala da nastavljaju tamo gde su stali. „Veliki broj starih kolega se obradovao našem ponovnom susretu. Svakodnevno učim i želim da opravdam poverenje koje mi je pruženo!“ Ivana je majka jednog predivnog dečaka, koji je centar njenog sveta. „Vukadin je drugi razred i volim da kažem da je on moj motiv, moj pokretač, moj osmeh i apsolutna sreća. Takođe, vrlo često mu kažem u šali - hvala ti što si izabrao baš mene! Emotivno sam ispunjena u svakom smislu, i to baš znači.“