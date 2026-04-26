Šef Misije Euleksa Đovani Pjetro Barbano posetio je manastir Visoke Dečane gde je sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o izazovima sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva i o zašititi svetinja.

- U konstruktivnoj i otvorenoj diskusiji, Barbano i iguman otac Sava razmenili su mišljenja o aktuelnim izazovima sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, uključujući pitanja pravne zaštite, očuvanja nasleđa i potrebe za doslednom vladavinom prava - stoji u objavi manastira Visoki Dečani na društvenoj mreži „X“.

Dodaje se da je takav dijalog neophodan za zaštitu verskih prava i negovanje međusobnog razumevanja. Barbano je Visoke Dečane posetio u subotu.