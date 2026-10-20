U Beogradu se jutros najveće saobraćajne gužve beleže u smeru ka Novom Beogradu - na Brankovom mostu i kod TC Ušće, kao i na Plavom mostu.
Jutarnji špic u Beogradu
NAJVEĆA GUŽVA KA NOVOM BEOGRADU KOD UŠĆA I NA PLAVOM MOSTU: Ovo su slike jutarnjeg špica u Beogradu (FOTO)
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Međutim, i pored dugih kolona, većih zastoja nema i saobraćaj teče.
GSP saobraća po uobičajenom redu vožnje za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen, screenshot Naxi kamere
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AMSS: U većini krajeva Srbije danas dobri uslovi za vožnju
Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da će u većini krajeva Srbije danas biti dobri uslovi za vožnju.
Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 časova. Na brojnim deonicama su u toku radovi.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju i do devet sati.
Kurir.rs/Beta/Naxi kamere
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