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Međutim, i pored dugih kolona, većih zastoja nema i saobraćaj teče.

GSP saobraća po uobičajenom redu vožnje za radni dan.  

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen, screenshot Naxi kamere

AMSS: U većini krajeva Srbije danas dobri uslovi za vožnju

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da će u većini krajeva Srbije danas biti dobri uslovi za vožnju.

Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 časova. Na brojnim deonicama su u toku radovi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju i do devet sati. 

Kurir.rs/Beta/Naxi kamere

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