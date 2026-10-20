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Teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju devet sati, dok je zadržavanje na Bezdanu šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretnjaci na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Horgošu četiri sata, a na Kelebiji tri sata.

Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje je dva sata, takođe na izlazu iz zemlje, navodi se u saopštenju AMss.

Na ostalim prelazima nema dužih čekanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je i da će u većini krajeva Srbije danas biti dobri uslovi za vožnju.

Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 časova.

Na brojnim deonicama su u toku radovi.