ŠLEPERI NA BATROVCIMA ČEKAJU 9 SATI: Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 sati
Teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju devet sati, dok je zadržavanje na Bezdanu šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Prema podacima Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretnjaci na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Horgošu četiri sata, a na Kelebiji tri sata.
Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje je dva sata, takođe na izlazu iz zemlje, navodi se u saopštenju AMss.
Na ostalim prelazima nema dužih čekanja za sve kategorije vozila.
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je i da će u većini krajeva Srbije danas biti dobri uslovi za vožnju.
Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 časova.
Na brojnim deonicama su u toku radovi.
Kurir.rs/Tanjug/Beta