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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 45 terenskih intervencija, od kojih 27 tokom dana i 18 preko noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 57 pregleda odraslih osoba i to tokom dana 23, a u toku noći 34 pregleda.

Istovremeno, obavljeno je i 26 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima, astmatičari i osobe sa srčanim problemima. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima, sa povredama i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.