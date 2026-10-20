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Glavni i odgovorni urednik podgoričke Borbe Dražen Živković analizirao je odnos snaga liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i njegovih izbornih rivala. Tekst prenosimo u celosti.

Piše: Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik TV PRVA za Crnu Goru i osnivač portala Borba

"Kako se bliži izborni dan, dok politička strast dostiže vrhunac, izborne prognoze i analize na terenu pokazuju neumoljivu realnost. Dok se opozicioni blokovi i regionalne koalicije bave spletkarenjem, jeftinim performansima i medijskim spinovima, Aleksandar Vučić i lista okupljena oko njegove politike nezaustavljivo idu ka novoj, ubedljivoj pobedi.

Ovo nije pitanje izborne sreće niti puke medijske prednosti - ovo je rezultat višegodišnjeg rada, jasne političke vizije i državničke stabilnosti.

Za sve one koji se pitaju kako Vučić godinama uspeva da sačuva apsolutno poverenje naroda, donosimo 10 ključnih političkih, ekonomskih i geopolitičkih razloga koji garantuju njegov izborni trijumf:

1. Rešavanje i upravljanje kriznim momentima

Dok druge političke opcije na krizama grade jeftin politički profit i pokušavaju da izazovu destabilizaciju, Vučić nastupa kao stabilizator sistema. Bilo da je reč o globalnoj inflaciji, energetskim šokovima, pritisku na zdravstveni i bezbednosni sektor ili unutrašnjim političkim opstrukcijama, državni aparat pod njegovim vođstvom reaguje brzo, osiguravajući da narod i privreda što manje osete udare.

2. Suverena i samostalna spoljna politika

U vremenu kada se od malih država traži bespogovorna poslušnost, Vučić vodi autentičnu, suverenu politiku. Srbija ne savija kičmu ni pred Istokom ni pred Zapadom — odluke se donose u Beogradu, u interesu građana Srbije, a ne u stranim ambasadama.

3. Geopolitičko balansiranje i istorijski diplomatski kontakti

Od stalnog održavanja diplomatskih i ekonomskih mostova sa Evropskom unijom i SAD, do čvrstog partnerstva sa Pekigom, Moskvom i zemljama Pokreta nesvrstanih. Vučić je pozicionirao Srbiju kao ključnog geopolitičkog igrača na Balkanu, dočekujući najveće svetske lidere u Beogradu i otvarajući vrata srpskoj privredi širom planete.

4. Ekonomski skok i projekti budućnosti (EXPO 2027)

Brojke ne lažu: konstantan rast BDP-a, istorijski najniža nezaposlenost i rekordni prilivi direktnih stranih investicija. Kruna tog ekonomskog uzleta jeste mega-projekat EXPO 2027, koji rebrendira Srbiju, dovodi milijarde investicija i građevinski menja lice države.

5. Sačuvana vojna neutralnost i drastično jačanje odbrane

Srbija je danas nesavladiva tvrđava i najjača vojna sila u regionu. Nabavkom savremenih odbrambenih sistema i ulaganjem u domaću namensku industriju, Vučić je obezbedio da niko više i ne pomišlja na vojne pritiske ili oružane provokacije prema našem narodu.

6. Dosledna i beskompromisna borba za Kosovo i Metohiju

Za razliku od opozicionih grupacija koje na spiskovima kandidata nemaju niti jednog jedinog Srbina sa KiM, Vučićeva politika drži Kosmet u samom centru državnog i nacionalnog bića. Kroz podršku našem narodu, ostanak i opstanak na ognjištima i međunarodnu borbu protiv Kurtijevog terora, sačuvana je državna pozicija uprkos ogromnim pritiscima.

7. Udružili se neprijatelji Srbije (Đukanović, Kurti, Plenković)

Grafikon ko se sve udružio protiv Vučića građanima Srbije daje najjasniju sliku. Kada narod vidi da se napadi na Beograda koordiniraju iz Podgorice, Prištine i Zagreba — od strane Mila Đukanovića, Aljbina Kurtija i Andreja Plenkovića — svakom patriotu postaje jasno da je napad na Vučića u stvari pokušaj rušenja jake i nezavisne Srbije.

8. Totalna ideološka i programska praznina opozicije

Opozicioni blokovi nemaju program, nemaju ekonomski plan, niti rešenje za geopolitičke izazove. Čitava njihova politika svela se na samo jednu frazu: Rušimo Vučića. Narod ne glasa za destrukciju i revanšizam, već za opipljive rezultate, izgrađene puteve, bolnice, veće plate i penzije.

9. Direktna i neposredna veza sa narodom

Vučić je političar koji ne sedi u salonskim kabinetima. Njegova prisutnost na terenu — od obilaska najudaljenijih sela, razgovora sa radnicima, seljacima i penzionerima, do brze reakcije na probleme običnog čoveka — stvara neraskidivo poverenje koje nijedna medijska kampanja ne može da poljulja.

10. Politička stabilnost kao uslov svih uslova

U nestabilnom svetu preplavljenom ratnim sukobima i ekonomskim krizama, građani Srbije najviše cene sigurnost. Vučić nudi političku predvidivost, kontinuitet razvoja i unutrašnji mir, dok njegova konkurencija nudi ulični haos, eksperimente i povratak u mračne godine ekonomske pustoši i političke servilnosti.

Pobeda naroda i države

Kada se sve ove činjenice stave na sto, jasna je poruka koju će građani poslati na biralištima. Izbori nisu poligon za jeftine parole, već glasanje za budućnost dece, stabilnost plata i snagu države.