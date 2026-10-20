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Više od 100 škola širom Srbije evakuisano je juče nakon što su na njihove mejl adrese stigle preteće poruke o navodno postavljenim bombama. Među njima su i škole u Beogradu i Novom Sadu. Policija je obavila provere, a ovakve dojave ponovo su otvorile pitanje bezbednosti učenika i zaposlenih, ali i načina na koji se otkrivaju oni koji stoje iza lažnih uzbuna.

Kako se ulazi u trag pošiljaocima, šta može biti motiv za ovakve pretnje i kakve posledice snose počinioci za emisiju "Redakcija" govorio je Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

- Pre svega, moram da kažem da ovo radi neprijatelj naše države. Na koji način i sa kojim ciljem? Cilj je izazivanje opšte opasnosti i destabilizacija društva i cele države. Zašto se ove akcije sprovode baš u školama? Zato što su deca najranjiviji deo našeg društva. Međutim, ovde postoji još nešto što možemo da primetimo, a to je da se na neki način testira i sistem naše zaštite. U kom smislu? Testiraju se bezbednosne službe i čitavo društvo, odnosno naša sposobnost da se suprotstavimo ovakvim situacijama. Kada dođe do dojava, one se najčešće odnose na škole, sportske objekte i druga mesta na kojima se okuplja veći broj građana - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

"Ne smemo da se opustimo"

Objasnio je kako nadležne službe postupaju u ovakvim situacijama i na šta posebno treba obratiti pažnju.

- Nakon toga na teren izlaze ekipe kontradiverzione zaštite i pripadnici MUP-a, koji evakuišu građane zatečene na licu mesta. Potom pristupaju pregledu terena, uz pomoć pasa specijalno obučenih za pronalaženje eksploziva. U takvim situacijama neophodno je angažovanje i drugih službi, uključujući vatrogasce i medicinsko osoblje, za slučaj da dođe do nepredviđenih okolnosti. Na taj način testiraju se i spremnost naših službi, brzina reagovanja i način na koji postupaju. Testiraju se i traže slabe tačke, odnosno mesta na kojima bi mogli da se naprave propusti. To nam, prema mom mišljenju, govori da postoji mogućnost da isti akteri pokušaju da izvedu i ozbiljniji napad. Zbog toga se na ovakve dojave mora reagovati ozbiljno, čak i najozbiljnije, jer ne smemo da se opustimo - kaže on.

Ćirović je za kraj ukazao na značaj opreza građana u periodu pojačanih bezbednosnih izazova.

- Sada imamo i izbore, za koje se očekuje velika izlaznost građana. Moramo da shvatimo da svaki građanin naše države treba da bude njen vojnik u bezbednosnom smislu. Šta to znači? Svi treba dobro da otvorimo oči i uši i obratimo pažnju na to ko se nalazi oko nas, ko se kreće u našem društvu i ko boravi na mestima na kojima se okupljamo. Verujte, ne bi bilo iznenađenje da dođe do ozbiljnijeg napada - za Kurir televiziju, zaključio je Ćirović.

03:27 "NE BI BILO IZNENAĐENJE DA DOĐE DO OZBILJNIJEG NAPADA" Ćirović o dojavama o bombama širom Srbije za Kurir televiziju: Ovo radi neprijatelj naše države Izvor: Kurir televizija

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