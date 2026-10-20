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Kompletno imanje u selu Krnule kod Vladimiraca oglašeno je na prodaju za 36.000 evra, uz mogućnost dogovora sa ozbiljnim kupcima. U ponudi su useljiva kuća od oko 80 kvadrata, prostrano dvorište, obradivo zemljište, voćnjak i deo pod šumom.

Dok cene nekretnina u većim gradovima mnogima otežavaju kupovinu sopstvenog doma, na oglasima se povremeno pojave ponude koje privuku pažnju onih koji sanjaju o životu na selu. Jedna takva objavljena je u Fejsbuk grupi "Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina", gde se prodaje kompletno seosko domaćinstvo u selu Krnule, u opštini Vladimirci, za 36.000 evra.

Prema opisu oglasa, imanje se nalazi na oko 70 kilometara od Beograda i oko 20 kilometara od Šapca. Ukupna površina zemljišta iznosi 3,6 hektara, a uz kuću dolaze i njive, voćnjak i deo pod šumom.

Kuća od 80 kvadrata i dvorište od 36 ari

U središtu ponude je prizemna porodična kuća dimenzija 10 sa osam metara, odnosno površine oko 80 kvadrata. Prodavac navodi da je kuća useljiva i funkcionalna, što bi potencijalnom kupcu moglo da omogući da izbegne veća početna ulaganja, ukoliko se stanje objekta potvrdi pregledom.

Prema oglasu, kuća ima terasu, hodnik, kupatilo, dve sobe, trpezariju sa kuhinjom i špajz.

Posebnu pogodnost predstavlja dvorište od 36 ari, koje pruža prostor za baštu, dodatne objekte ili odmor u prirodi. Na imanju je priključena gradska voda, a u dvorištu se nalazi i funkcionalan bunar.

Oglas za prodaju seoskog domaćinstva za 36.000 evra na 70 km od Beograda Foto: Pritscreen Facebook Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina

Njive, šljive, orasi i lešnici

Ono što ovu ponudu izdvaja nije samo kuća već i veličina zemljišta koje se prodaje zajedno s njom.

Kako je navedeno u oglasu, ukupno 3,6 hektara obuhvata obradive površine, voćnjak i deo pod šumom. U voćnjaku se nalaze šljive, orasi i lešnici, za koje prodavac navodi da redovno rađaju.

Takvo imanje moglo bi da bude zanimljivo ljudima koji žele da se bave poljoprivredom, voćarstvom ili da imaju sopstvenu proizvodnju hrane, ali i onima koji traže veću okućnicu i mirnije okruženje za život ili vikend-odmor.

Ipak, stvarni prinos voćnjaka, stanje zasada, kvalitet zemljišta i obim potrebnih ulaganja trebalo bi proveriti pre kupovine.

Na oko 70 kilometara od Beograda

Selo Krnule nalazi se u opštini Vladimirci, u Mačvanskom okrugu. Prema podacima iz oglasa, Šabac je udaljen oko 20 kilometara, dok je do Beograda približno 70 kilometara.

Ova udaljenost mogla bi da odgovara kupcima koji žele da se sklone iz gradske gužve, a da im veći gradovi ipak ostanu relativno dostupni.

Prodavac navodi da se celo domaćinstvo prodaje isključivo u celini, po ceni od 36.000 evra, uz mogućnost dogovora sa ozbiljnim kupcima.

Šta treba proveriti pre kupovine?

Iako oglas na prvi pogled deluje primamljivo zbog površine zemljišta i sadržaja imanja, potencijalni kupci trebalo bi da provere vlasničku dokumentaciju, stanje kuće, legalnost objekata, pristupne puteve i katastarske podatke za sve parcele.