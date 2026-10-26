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Prostor između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije na Vračaru već dobija obrise budućeg izgleda. Radovi na rekonstrukciji Svetosavskog platoa uveliko su u toku, a njihovim završetkom ovaj deo Beograda dobiće prostran i reprezentativan prilaz Hramu, uređene parkovske površine, obnovljenu fontanu, nove pešačke staze i brojne sadržaje namenjene građanima i posetiocima.

U okviru projekta planirana je i sadnja 130 novih stabala hrasta, izgradnja kamerne scene sa oko 200 mesta, uređenje dečjeg igrališta, kao i postavljanje novog urbanog mobilijara.

Istovremeno, ispod dela platoa uz Narodnu biblioteku Srbije gradi se velika javna garaža, koja će omogućiti parkiranje na tri podzemna nivoa, dok će prostor iznad nje biti pretvoren u uređenu pešačku i zelenu površinu.

Cilj ovog obimnog projekta je da prostor oko Hrama Svetog Save dobije jedinstven izgled, u kojem će se smenjivati široke popločane površine, zelene celine i mesta za odmor, a da pritom budu očuvani njegova prepoznatljivost i značaj za vernike, stanovnike Vračara i brojne turiste.

Širok prilaz Hramu i nova zelena oaza

Rekonstrukcija Svetosavskog platoa izvodi se prema arhitektonskom rešenju profesora Branislava Mitrovića i Dejana Miljkovića, koji su osmislili prostor tako da objedini dve važne funkcije – reprezentativan trg za velika okupljanja i prostranu parkovsku površinu za svakodnevni boravak građana.

Osnovu budućeg izgleda čini širok pešački prilaz koji se pruža duž Narodne biblioteke Srbije i nastavlja ka Hramu Svetog Save. Ovaj deo platoa biće popločan i dovoljno prostran da omogući okupljanje velikog broja ljudi tokom verskih praznika, litija i drugih manifestacija.

Istovremeno, uz Biblioteku se formira velika zelena celina sa visokim drvećem, koja će predstavljati svojevrsnu malu šumu usred jednog od najposećenijih delova Beograda.

Projektom je predviđena sadnja 130 novih hrastova, a raspored stabala osmišljen je tako da formira kompaktan zeleni pojas koji će se vizuelno nadovezivati na zgradu Narodne biblioteke.

Na taj način otvoreni, reprezentativni prostor ispred Hrama biće povezan sa mirnijim, ozelenjenim delovima namenjenim šetnji, odmoru i boravku u prirodnom okruženju.

Foto: Shutterstock

Obnovljena fontana, dečje igralište i park oko Karađorđevog spomenika

Jedan od centralnih elemenata uređenja biće i rekonstrukcija postojeće fontane. Ona će ostati na sadašnjoj lokaciji, ali će dobiti nešto drugačiji oblik, usklađen sa novim izgledom platoa.

U njenom okruženju predviđene su nove popločane pešačke staze, koje će povezivati različite delove prostora i omogućiti jednostavnije kretanje između Hrama, Biblioteke i okolnih ulica.

Značajne promene planirane su i u delu prema Bulevaru oslobođenja, gde će posebno biti uređen park oko spomenika voždu Karađorđu.

Ovaj deo platoa zadržaće parkovski karakter, uz očuvanje postojećeg zelenila, nove sadržaje za decu i prostore za odmor. Uređenjem okolnih površina spomenik će dobiti istaknutije mesto u okviru celokupnog ambijenta.

Zahvaljujući novim pešačkim komunikacijama, zelenim površinama i urbanom mobilijaru, čitav prostor trebalo bi da postane prijatniji za svakodnevne šetnje, porodične posete i boravak na otvorenom.

Kamerna scena sa 200 mesta među zelenilom

Jedan od posebno zanimljivih sadržaja budućeg Svetosavskog platoa biće kamerna scena na otvorenom, smeštena u mirnijem delu prostora uz Narodnu biblioteku Srbije.

Scena će imati približno 200 mesta za publiku i biće namenjena manjim kulturnim događajima i različitim umetničkim programima.

Prema arhitektonskom rešenju, ona neće predstavljati izdvojen objekat koji narušava postojeći izgled prostora, već će biti uklopljena u parkovsko okruženje.

Popločavanje je predviđeno samo na površinama za sedenje i kretanje posetilaca, dok će okolni prostor ostati pod zelenilom.

Ovaj sadržaj daće Svetosavskom platou i novu kulturnu funkciju, uz postojeću versku, istorijsku i turističku vrednost čitavog kompleksa.

Ispod platoa velika garaža sa 356 parking mesta

Važan deo celokupnog uređenja predstavlja izgradnja javne podzemne garaže u Skerlićevoj ulici, između Nebojšine i Ulice Bore Stankovića, u neposrednoj blizini Narodne biblioteke Srbije.

Nova garaža imaće tri podzemna nivoa i ukupno 356 parking mesta, a prema podacima JKP "Parking servis", njena ukupna površina iznosi 12.353 metra kvadratna.

Od ukupnog broja parking mesta, 19 će biti namenjeno osobama sa invaliditetom, dok je na šest mesta predviđeno postavljanje punjača za električna vozila.

Objekat je projektovan tako da prati konfiguraciju terena koji se spušta prema Nebojšinoj i Skerlićevoj ulici. Podzemne etaže biće raspoređene kaskadno, sa međusobno pomerenim nivoima, čime se prostor prilagođava postojećem nagibu zemljišta.

Ulaz i izlaz za automobile biće organizovani iz Skerlićeve ulice, preko odvojenih pristupnih rampi, a garaža će imati dva ulaza i dva izlaza.

Za pešake su predviđene zasebne komunikacije, uključujući tri sigurnosna stepeništa i dva lifta, prilagođena i osobama sa invaliditetom.

Pored parking prostora, u objektu će se nalaziti tehničke, pomoćne i sanitarne prostorije, kao i oprema za kontrolu, naplatu i obezbeđenje.

Garaža će biti opremljena savremenim sistemima ventilacije, komunalnim i protivpožarnim instalacijama, uz posebnu pažnju posvećenu zaštiti okoline i obližnjih kulturnih objekata od izduvnih gasova.

Izgradnjom ovog objekta biće obezbeđen značajan broj novih parking mesta u delu Vračara koji svakodnevno posećuju brojni građani, vernici, studenti i turisti.

Na krovu garaže novi park i pešački plato

Posebnost ovog projekta jeste to što prostor iznad garaže neće biti namenjen automobilima, već zelenilu i pešacima.

Garaža je projektovana tako da njen krov predstavlja nastavak uređenog Svetosavskog platoa, čime se podzemni parking funkcionalno povezuje sa prostorom oko Hrama i Narodne biblioteke.

Jedan deo krova biće ozelenjen i prekriven slojem zemlje koji omogućava sadnju visoke i srednje vegetacije, dok će drugi deo biti oblikovan kao ravan, prohodan pešački plato ispred ulaza u Narodnu biblioteku.

Između različitih nivoa predviđeno je široko stepenište, koje će povezivati zelene i popločane površine i omogućiti nesmetano kretanje posetilaca.

Projektom je planirano i dodatno ozelenjavanje prostora iznad garaže, uključujući sadnju razvijenih stabala i postavljanje automatskog sistema za zalivanje.

Tako će površina iznad velikog podzemnog objekta ostati sastavni deo javnog prostora, sa pešačkim stazama, drvećem i zelenilom koje se nadovezuje na ostatak Svetosavskog platoa.

Potpuno novo lice jednog od najznačajnijih delova Beograda

Uređenje Svetosavskog platoa realizuje se po fazama, kako bi prostor ispred Hrama Svetog Save tokom radova u što većoj meri ostao dostupan vernicima, turistima i ostalim posetiocima.

Deo popločavanja već je završen, a radovi obuhvataju i uređivanje preostalih pešačkih staza, zelenih površina i prostora oko fontane.

Po završetku rekonstrukcije, čitava zona oko Hrama Svetog Save, Narodne biblioteke Srbije i Karađorđevog spomenika predstavljaće povezanu gradsku celinu u kojoj će se smenjivati prostrani trgovi, parkovske površine, kulturni sadržaji i pešačke staze.

Reprezentativan prilaz Hramu omogućiće velika okupljanja, dok će uređeni zeleni delovi, dečje igralište i kamerna scena pružiti dodatne mogućnosti za odmor, rekreaciju i kulturne događaje.

Istovremeno, nova podzemna garaža trebalo bi da olakša parkiranje i omogući da veći deo površine ovog prostora bude namenjen pešacima i zelenilu.