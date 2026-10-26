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Takmičenje FIRST Global Challenge 2026. održano je od 7. do 10. oktobra uz učešće 185 nacionalnih timova. Srbiji je srebrna medalja pripala u okviru nagrade "Ustad Ahmad Lahori“, koja prepoznaje inovacije u inženjerstvu.

Kostić je rekao da za njega osvajanje srebrne medalje na Svetskoj olimpijadi iz robotike predstavlja veliku čast, ali i potvrdu da se godine rada, odricanja i upornosti na kraju isplate.

"Kada pogledam svoj put, od prvih projekata i takmičenja, preko dva osvojena srebra na Galaksija kupu, pa sve do svetskog priznanja u konkurenciji 185 nacionalnih timova, mogu da kažem da taj put nije bio nimalo lak", rekao je Kostić, saopštili su organizatori Galaksija kupa.

Naveo je da je posebno ponosan zato što je imao priliku da predstavlja Srbiju i Elektrotehničku školu “Mija Stanimirović“ iz Niša na jednom velikom međunarodnom takmičenju.

"Mislim da smo ovim rezultatom pokazali da mladi ljudi iz Srbije imaju znanje, kreativnost i potencijal da ravnopravno stoje uz najbolje mlade inovatore sveta", rekao je Kostić.

Naveo je da za njega osvojena medalja ne predstavlja kraj, već dodatnu motivacija da nastavi da razvija nove tehnologije i robotske sisteme koji mogu imati konkretnu primenu i pomoći ljudima.

"Voleo bih da naš uspeh bude podstrek i drugim mladima da veruju u svoje ideje, jer nije najvažnije odakle dolazite, već koliko ste spremni da radite na onome u šta verujete. Moj cilj je da nastavim da napredujem, a nadam se da će sledeći korak biti i zlatna medalja", rekao je Kostić.

Ovogodišnja tema takmičenja bila je "Igniting Innovation", sa fokusom na borbu protiv šumskih požara.

Srpski tim predstavio je sistem za njihovo rano otkrivanje: mrežu solarno napajanih senzorskih stanica koje prate temperaturu, vlažnost, kvalitet vazduha i prisustvo dima.

Podaci se obrađuju pomoću veštačke inteligencije radi procene rizika, dok autonomni dronovi sa termalnim kamerama mogu da polete ka lokacijama koje su označene kao potencijalno ugrožene. Petar Kostić je ove godine osvojio i drugo mesto na jubilarnom, desetom Galaksija kupu, najvećem nacionalnom takmičenju elektrotehničkih škola u Srbiji.

Sa Mihajlom Dinićem i Aleksandrom Đorđevićem predstavio je projekat "NeoROV – Zaroni u skrivene dubine bez rizika", višenamenski podvodni dron namenjen istraživanju i smanjenju rizika u zahtevnim i opasnim situacijama.

Petar Kostić je, takođe, i autor amfibijskog robota Neksus, koji je razvijao u Mejkers labu svoje škole.

Robot može da se kreće po vodi i kopnu, prikuplja uzorke i otpad i detektuje opasne predmete i materije.

"Iskustvo koje sam stekao kroz Galaksija kup i rad u školskom Mejkers labu imalo je veliki značaj za moj dalji razvoj i pripremu za međunarodna takmičenja. Kroz projekte kao što su Neksus amfibijsko vozilo i podvodni dron NeoROV naučio sam da inženjerstvo nije samo dobra ideja, već mnogo rada, testiranja, rešavanja problema i stalnog unapređivanja postojećih rešenja. Galaksija kup mi je pružio priliku da steknem takmičarsko iskustvo, predstavim svoje projekte stručnoj javnosti i povežem se sa ljudima iz sveta tehnologije i inovacija. Sa druge strane, Mejkers lab nam je omogućio da teorijsko znanje iz škole primenimo u praksi, koristeći opremu i resurse za razvoj konkretnih robotskih sistema", rekao je Kostić.

Naglasio je da mu je posebno značajno iskustvo timskog rada na projektu NeoROV, gde je zadatak bio da se usklade različite ideje, podeli odgovornost i zajednički pronađu rešenja za brojne tehničke izazove.

"Sve to mi je pomoglo da na FIRST Global Challengeu budem spremniji za rad u reprezentaciji Srbije, gde su upravo saradnja, kreativnost i sposobnost rešavanja problema bili od presudnog značaja. Verujem da su takvi prostori i takmičenja izuzetno važni za mlade, jer nam omogućavaju da još tokom srednje škole razvijamo ozbiljne projekte i steknemo iskustvo koje će nam značiti u daljem obrazovanju i profesionalnom radu", rekao je Kostić.

Mejkers lab u Elektrotehničkoj školi "Mija Stanimirović“ u Nišu radi dve godine.

Za to vreme u njemu su razvijeni i projekti učeničkih kompanija i više inovativnih rešenja. Tako se učenicima pruža prostor da stečeno znanje primene na konkretnim idejama.