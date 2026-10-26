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U Beogradu su se tokom noći dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba teže povređena dogodila se u Kneza Višeslava kod kružnog toka, a prevezena je u Urgentni centar.

Hitna pomoć intervenisala je ukupno 137 puta tokom noći, od toga su bile 33 intervencija na javnim mestima.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, posebno sa visokim pritiskom, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kurir.rs/Tanjug 

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