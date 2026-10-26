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Alimentacioni fond za sve veći broj porodica u Srbiji postaje važan oslonac u borbi da deca ne ostanu bez novca koji im pripada, jer roditelji odbijaju da plaćaju alimentaciju.

Među onima kojima je ova pomoć donela sigurnost je i Ružica Nikolić (59) iz Niša, koja je preuzela brigu o unuku nakon porodične drame, godinama ga sama izdržavala, a za pet godina od njegovih roditelja nije dobila nijedan dinar. Posle više od 15 sudskih ročišta i iscrpljujuće borbe da postane njegov staratelj, danas zahvaljujući Alimentacionom fondu prvi put ima sigurnost da će dečaku moći da obezbedi ono što mu je potrebno za školovanje i odrastanje.

Ružičin slučaj posebno je redak jer je reč o baki koja je preuzela ulogu roditelja i staratelja svom unuku, boreći se da mu obezbedi dostojanstven život. Njena priča dolazi u trenutku kada broj korisnika Alimentacionog fonda nastavlja da raste: prema podacima, doneto je 730 rešenja kojima je obuhvaćeno 1.070 korisnika, a za isplatu pomoći izdvojeno je više od 82 miliona dinara.

Unuku otac i majka

Ružica Nikolić iz Niša ispričala je na konferenciji povodom godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda da je imala 59 godina kada je preko noći morala svom unuku da postane i majka i otac i staratelj. Dečaka je, kako je kazala, spasavala od teškog porodičnog života, sama ga izdržavala i radila različite poslove dok mu roditelji pet godina nisu dali nijedan dinar alimentacije.

Ružica Nikolić iz Niša Foto: Marko Karovic

Prvo je pokušala razgovorom da reši problem sa sinom. Međutim, došlo je do nasilja nad dečakom...

- Moram da kažem da sam sina zbog nasilja nad unukom izbacila iz kuće. Izbacila sam i njegovu drugu ženu s decom i ostavila unuka da ja vodim brigu o njemu - prisetila se tada Ružica, kojoj je centar za socijalni rad najpre dodelio status privremenog staratelja, a zatim su usledile godine borbe i više od 15 sudskih ročišta.

- Posle dve godine mukotrpnog suđenja, zahvaljujući advokatici koja je prihvatila da vodi naš slučaj, postala sam staratelj svom unuku.

Roditelji su u međuvremenu, kaže, izgubili roditeljsko pravo, ali je obaveza izdržavanja deteta ostala.

- Iako su imali obavezu da isplaćuju alimentaciju detetu, za pet godina nisu dali nijedan dinar - istakla je ova hrabra žena.

Svaki dinar za izdržavanje deteta je bio važan. Zato je radila svakojake naporne poslove.

Foto: Shutterstock

- Bila sam pomoćni radnik u kuhinji, radila kao kuvarica i negovateljica, samo da bih nas prehranila. Ja njemu nisam samo baka. Ja sam mu roditelj, staratelj, psiholog, pedagog, i majka i otac i baka i deka. Njegov ceo svet!

Kada je počeo s radom Alimentacioni fond, Ružica je preko advokatice pokrenula postupak kako bi ostvarila pravo na novac koji pripada njenom unuku.