izbori 2026
RIK OBJAVIO NAJNOVIJE REZULTATE: Studentska lista 52,54 %,Ujedinjena Srbija 39.29% na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta
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Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova.
Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 91.673 glasova, odnosno 2,18 odsto.
Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.
Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.211.957 birača, odnosno 68,78 odsto.
Kurir.rs/Tanjug
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