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Danas je počelo detaljno čišćenje Pionirskog parka u Beogradu, koji je ponovo otvoren za građane, nakon što je više od godinu i po dana bio ograđen.

Metalne ograde uklonjene su tokom izborne noći, nakon što su građani počeli da ulaze u park. Na prostoru su ostali šatori, metalne konstrukcije, stolovi, stolice, a vidljivi su i tragovi požara.

Foto: OLIVER BUNIĆ/Tanjug

Kamioni komunalnih službi stigli su u park, dok su se u čišćenje uključili i građani iz okolnih zgrada.