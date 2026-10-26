POČELO RASČIŠĆAVANJE PIONIRSKOG PARKA: Uklanjaju šatore, polomljene ograde i banere
Danas je počelo detaljno čišćenje Pionirskog parka u Beogradu, koji je ponovo otvoren za građane, nakon što je više od godinu i po dana bio ograđen.
Metalne ograde uklonjene su tokom izborne noći, nakon što su građani počeli da ulaze u park. Na prostoru su ostali šatori, metalne konstrukcije, stolovi, stolice, a vidljivi su i tragovi požara.
Kamioni komunalnih službi stigli su u park, dok su se u čišćenje uključili i građani iz okolnih zgrada.
Polomljena su i stakla na portirskoj kućici koja se nalazi kod zgrade Predsedništva Srbije. U parku su prisutni pripadnici komunalne milicije i parking službe, dok su komunalne ekipe počele da uklanjaju ostatke šatora i drugog materijala. Tokom sinoćnjih događaja zapaljen je jedan od šatora, a vatra je zahvatila i dva vozila.