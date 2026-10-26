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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta i evropska komesarka za proširenje Marta Kos čestitali su Studentskoj listi pobedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Istakli su da je Evropska unija spremna da podrži reforme i da sa Srbijom radi na njenoj budućnosti u EU.

"Spremni smo da podržimo reforme u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije, kao i jačanje demokratskih institucija, i da zajedno radimo na unapređenju budućnosti Srbije u Evropskoj uniji", napisali su Fon der Lajen i Kosta.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos takođe je čestitala Studentskoj listi pobedu i istakla da za Srbiju može da počne novo poglavlje.

"Vrata EU su otvorena i spremni smo da zajedno koračamo napred", napisala je Marta Kos na Iksu.