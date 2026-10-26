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Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je razgovarao sa nosiocem Studentske liste Ilijom Srdanovićem, koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, i poručio da očekuje bolje odnose dve zemlje, ali i da pobednici imaju veliku odgovornost.

- Poruka građana Srbije je vrlo jasna, želeli su promenu - rekao je Plenković, dodajući da je reč o potpuno novoj situaciji za Srbiju i da se politička scena svela na dva bloka.

Plenković očekuje bolje odnose sa Srbijom

Hrvatski premijer istakao je da očekuje da odnosi sa susednim zemljama budu u fokusu nove vlasti.

- Nadamo se da će odnosi sa susednim zemljama biti u njihovom fokusu. Verujemo da će u procesu suodlučivanja odlučiti i o izvršnoj vlasti, koliko sam razumeo, to još nije odlučeno - naveo je Plenković.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Govoreći o porukama koje su predstavnici Studentske liste poslali prethodnog dana, ocenio je da su bile razumne.

- Činjenica da je Aleksandar Vučić odmah priznao poraz govori da bi tranzicija, koliko mogu da procenim, trebalo da bude mirna. Koliko će trajati, to ne mogu da kažem - izjavio je Plenković novinarima na svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju nove Nacionalne dečje bolnice u Zagrebu.

"Studentska lista mora da reši probleme u Srbiji"

Plenković je dodao da Studentska lista sama mora da pronađe rešenja za probleme srpskog društva, prenosi zagrebačka televizija N1.

Na pitanje o članstvu u Evropskoj narodnoj partiji (EPP), Plenković je rekao da ne može precizno da kaže šta očekuje Srpsku naprednu stranku (SNS).