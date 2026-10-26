- U Srbiji je došlo do promena - pobeda Studenatske liste. I ovo je očigledno novo poglavlje u istoriji zemlje i njenog naroda. Želimo Srbiji uspeh, stvarni razvoj i tople odnose sa evropskom zajednicom.

Mi u Ukrajini zahvaljujemo Srbiji što poštuje naš narod, našu državu i našu nezavisnost. I uvek slavimo naša zajednička dostignuća, sve ono što jača naša društva i daje ljudima više mogućnosti. Spremni smo da nastavimo da širimo našu saradnju, i neka se sve dobre nade naroda Srbije ostvare! - poručio je Zelenski.