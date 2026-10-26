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Veliki odziv Srba sa KiM i izborni rezultati u južnoj pkrajini poslali su i snažnu političku poruku. A koliko je važno da Srbija nastavi doslednu državnu politiku prema KiM, uz očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta?

O zaštiti prava srpskog naroda, očuvanju nacionalnih interesa i odgovornosti države da obezbedi opstanak našeg naroda i njegovu budućnost na Kosovu i Metohiji za emisiju "Redakcija" govorio je Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu.

- Sigurno je da je jutros osvanuo, može se reći, jedan zdrav dan u Republici Srbiji i pokazalo se da je Srbija zrelo društvo. Ukupna izlaznost na jučerašnjim izborima nije bila rezultat klasične izborne borbe, već je to bio svojevrsni referendum na kojem su građani Republike Srbije na dostojanstven način pokazali da je Srbija zrelo društvo. Kada je reč o izlaznosti Srba sa Kosova i Metohije, oni su pokazali privrženost svojoj matici i svojoj državi, kao i opredeljenost za očuvanje identiteta Srba na Kosovu. Drugo važno pitanje jeste očuvanje državnosti Republike Srbije na Kosovu. Juče smo imali prilike da vidimo nešto što do sada nismo često viđali, a to je da je državnik poput gospodina Aleksandra Vučića, sada već bivšeg kandidata za premijera Republike Srbije, održao svoju reč. Rekao je da će, ukoliko druga strana pobedi, izaći i na fer način čestitati pobedniku - rekao je Beriša.

Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Foto: Kurir Televizija

Šta čeka one koji preuzmu vođenje Srbije?

Osvrnuo se na izborne rezultate i ukazao na odgovornost koja očekuje one koji će u narednom periodu voditi zemlju.

- Treba čestitati pobedniku i videti kako će se u budućnosti i u narednom periodu odnositi prema onome što nasleđuje. Nasleđuje dobru zemlju, dobre ekonomske programe, dostignuti nivo ekonomskog razvoja Srbije, samostalnost srpske politike i položaj Republike Srbije na geopolitičkom planu. O svemu tome moraće strogo da vodi računa prilikom upravljanja zemljom u budućnosti. Kao što sam rekao, rezultati izbra me delimično jesu iznenadili. Ipak, masovnost i izlaznost mogle su da ukažu na takav ishod. To je pokazalo i da svi moramo više da radimo, svako na svom mestu, a ne samo da čekamo i hvalimo se postignutim. To je dobra poruka. Mislim da moramo biti fer i čestitati pobedniku, ali i da svi na svojim položajima moramo da shvatimo da je potrebno mnogo više rada i angažovanja u ovakvim prilikama - kaže on.

Beriša je govorio o tome ko bi mogao da usmerava buduću politiku i sa kakvim će se izazovima suočiti oni koji preuzmu odgovornost za vođenje Srbije.

- Svakako će biti zanimljivo da vidimo ko stoji iza ove pobede. Čini mi se da postoji neko ko je u drugom koraku usmeravao taj proces, jer pobedu nisu izneli isključivo studenti. Na toj listi je, po mom mišljenju, najmanje studenata, ali i najmanje ljudi koji su mogli svojim likom i delom da izađu i jasno kažu šta žele da ponude Srbiji u budućnosti. To je najveći problem u ovom trenutku. Nasleđuju nešto što je ekonomski snažno i što ima plan. Biće zanimljivo videti kako će se odnositi prema Republici Srpskoj, Kosovu i Metohiji, Rusiji i ekonomskom projektu koji je jedan od najznačajnijih - Ekspu 2027. To više nije pitanje da li želite da predstavljate sebe ili nekog drugog, već pitanje državnosti. Reč je o jednoj od najvećih manifestacija koje su ikada održane u Republici Srbiji - za Kurir televiziju, rekao je Beriša.

03:32 "NASLEĐUJU DOBRU ZEMLJU I EKONOMIJU KOJA IMA PLAN" Demo Beriša za Kurir televiziju o studentskoj listi i budućnosti Srbije Izvor: Kurir televizija

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