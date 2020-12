BEOGRAĐANI, SVE NA JEDNOM MESTU I DO DETALJA! Radno vreme pijaca, supermarketa, apoteka za praznik! (SPISAK)

BEOGRAD - U Srbiji je zbog pandemije korona virusa otkazan organizovan doček Nove godine, a zabranjena su i javna okupljanja.

Proslave su zabranjene i u klubovima, restoranima i kafićima koji će danas raditi do 18 sati, dok će trgovinski objekti raditi do 20, a prehrambeni do 21. Većina prodavnica neće raditi 1. i 7. januara, sem pojedinih uslužnih i trgovinskih objekata i dežurnih apoteka.

Od 2. do 6. januara važiće radno vreme u skladu sa odlukom Vlade, odnosno do 20 časova.

Supermarketi

Većina velikih trgovinskih lanaca kao što su IDEA, Roda, Mercator, Tempo, Univerexport, Maxi i slično 31. decembra i 6. januara radiće skraćeno, do 18 sati, a neradni dani za sve prodavnice će biti 1. i 7. januar.

Pijace i Buvljak

Zelene pijace će 31. decembra raditi uobičajeno, dok će 1. i 7. januara biti zatvorene, sa izuzetkom pijaca Zemun", Banovo brdo", Bele vode" i "Dušanovac" koje će raditi skraćeno. Ove četiri pijace će 1. i 7. januara raditi od 6 do 14 sati, dok će 2. januara sve zelene pijace raditi u istom intervalu, saopštile su "Gradske pijace". Otvoreni tržni centar - Novi Beograd (popularni "Buvljak") - 31. decembra radiće uobičajeno, od 8 do 16 sati, dok 1. i 7. januara neće raditi.

Na pijaci Dušanovac prodaja iz vozila - obavljaće se 31. decembra do 19 sati, dok 1. i 7. januara neće raditi, a 2. januara ovaj deo pijace radiće do 14 sati. Pijaca cveća Krnjača 31. decembra radiće nepromenjeno, od osam do 19 sati, dok 1. i 7. januara neće raditi. U saopštenju se navodi da će pijaca Palilula 31. decembra raditi od 7 do 20 sati, dok 1. i 7. januar biće neradni dani i za nju. Takođe, 6. januara pijaca Palilula radiće od 7 do 18 sati.

Garaža na pijaci Zemun 1, 2. i 7. januara radiće 24 sata dnevno, dok garaža na pijaci Zeleni venac neće raditi 1. i 7. januara, navodi se u saopštenju. Garaža na pijaci Zemun 01, 02. i 07. januara radiće od 00 do 24, dok garaža na pijaci "Zeleni venac" neće raditi 1. i 7. januara.

GSP

Gradski prevoz će 1. januara saobraćati po nedeljnom redu vožnje. Takođe, do 4. januara biće ukinute minibus ekspres linije E1 i E6, dok do 11. januara neće saobraćati E1 i E2. Na snazi je i dalje zabrana noćnih linija.

Besplatan parking

JKP "Parking servis" neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada 1. i 2. januara, kao i u nedelju i u novogodišnjoj noći.

Apoteke

U Beogradu će dežurati pet apoteka "Beograd" - u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27.

Pošte

Za vreme novogodišnjih praznika, 1. i 2. januara kao i na Božić, 7. januara, radiće dežurne pošte. Pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće non-stop, svih dana praznika, osim pošte na Gradini koja će raditi od 7.30 do 18.30 časova kao i Ccukarki, koja će raditi od 7 do 18.30. U petak, 1. januara, radiće Glavna pošta u Beogradu u Takovskoj 2, od 7 do 21 čas kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U subotu, 2. januara, u Beogradu će pored Glavne pošte koja će raditi od 7 do 21 čas, dežurati i pošta u Savskoj 2. od 8 do 15 časova, u Tržnom centru (TC) Rajićeva Shopping Center i Big fashion od 9 do 19 časova. Radiće i pošte u TC Stadion Shopping Centar, Stop Shop u Borči, u Univereksportu u Nehruovoj 68b, Immo outlet centru i TC Novi Merkator od 8 do 19 časova.

U Novom Sadu će 2. januara raditi šest pošta u ,,Univereksport" objektima u Teodora Mandića 23, Futoški put 93/c, Balzakova 59, Bajči Žilinskog 4, dr Svetislava Kasapinovića 10-14, Branka Ćopića bb, i po jedna pošta u ,,Univereksport" objektima u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj Palanki i Futogu i radiće od 8 do 19 časova. U Kragujevcu će raditi pošte u TC ,,Plaza" od 10 do 20 časova i ,,Roda" od 8 do 20 časova a u Zrenjaninu dve pošte u ,,Univereksport" objektima ,od 8 do 19 časova. Po jedna pošta radiće u Nišu i na Zlatiboru i to od 8 do 15 časova, Somboru i Sremskoj Mitrovici od 8 do 19, Subotici od 8 do 13, Pančevu od 8 do 12, Šapcu od 8 do 14 časova, na Kopaoniku od 9.30 do 20.30 , kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U četvrtak, 7. januara, radiće Glavna pošta u Takovskoj 2. u Beogradu, od 7 do 21 čas, pošta u Subotici, Bajski put 58, od 8 do 12 časova kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U četvrtak 31. decembra i sredu 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 18 časova, osim Glavne pošte u Beogradu, u Takovskoj 2., koja će raditi do 21 čas.

Radno vreme pošta na graničnim i administrativnim prelazima se neće menjati.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir