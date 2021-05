VESIĆ UOČI LICITACIJE: Slike Jugoeksporta su kulturno blago a ne šporeti! To je takav bezobrazluk i nemar

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je danas da će u ime Grada, odnosno Muzeja grada Beograda, učestvovati na licitaciji za 148 slika koje se kao imovina Jugoeksporta u stečaju prodaju danas.

On je na TV Hepi istakao da se bori za Beograd i nema problem da se posvađa sa bilo kada je u pitanju interes grada.

Među 148 odličnih slika su dela Lubarde, Gvozdenovića, Milunovića, Aralice, Miće Popovića, Peđe Milosavljevića, Deroka, i mnogo drugih vrhunski umetnika.

"To su odlične slike, a oni su tih 148 slika procenili na 80.000 evra, iako tu ima slika koja sama, dakle jedna, vredi više. To je takav bezobrazluk, i nemar prema kulturnom blagu ove zemlje, da zaista nemam reči", rekao je Vesić.

On je podsetio da Jugoeksport kad je nabavljao slike nije bio privatna firma da bi ih neko sada prodavao kao šporete. Potvrdio je da su skoro sve slike oštećene, ali je podsetio da su proglašene za kulturno dobro.

"Da bi sprečili prodaju, na moju inicijativu je Muzej grada Beograda ove slike prošle nedelje proglasio kulturnim dobrom, a to znači da niko nikada ove slike ne može da iznese van zemlje. Tako smo sprečili da se pojave van zemlje, kao mnoge vredne slike do sada", rekao je Vesić.

Objasnio je da će kao kulturno dobro u Srbiji, Muzej grada Beograda moći uvek da kontroliše gde se nalaze te slike.

"Pre ove licitacije bilo je 36 licitacija, od raznih preduzeća koja su u stečaju a nekada su bila državna, gde su prodavane slike. Zamislite kakve su to slike bile. Tu nije bilo velike pažnje, preprodavalo se u inostranstvo, i danas imate slike srpskih slikara svuda u svetu koje su ovde kupovane u bescenje", rekao je Vescih i dodao nema ništa protiv prodaje u stečaju ali ne kulturnog blaga.

Istakao je da je odlučio da takve rasprodaje kulturnog blaga Grad Beograd više ne dozvoli.

"Bićemo danas kao grad na licitaciji. Prvo smo tražili privremenu meru da se zaustavi prodaja, a juče smo za to odbijeni od Privrednog suda. Obrazloženje suda je bilo da smo potpuno u pravu, ali da nam treba još jedan dan da bi postala pravosnažna odluka o proglašenju kulturnog dobra. A ta odluka je već danas pravosnažna", rekao je Vesić.

On je prokomentarisao da kada treba da se donese privremena mera o gondoli, onda se to uradi kad nekom padne na pamet, ali kad treba da se zaštiti kulturno blago, onda je to drugi slučaj.

Vesić je podsetio da je 1983. godine zasnovan legat Jugoeksporta u Muzeju grada Beograda koji postoji i danas.

(Kurir.rs/Tanjug)