ZBOG MARATONA ZATVOREN VEĆI DEO BEOGRADA: Ovo je najdetaljniji plan izmene gradskog prevoza

Beogradski maraton, 34. po redu, počeo je jutros u osam sati startom ispred crkve Svetog Marka. Upravo zbog maratona danas će u prestonici biti zatvorene pojedine ulice, a u skladu sa tim biće i izmena na određenim linijama gradskog prezova.

Ovo su sve detaljne izmene na linijama gradskog prevoza:

Tramvaji

- Linija 2: od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 linija će saobraćati na relaciji Pristanište – Dorćol – Vukov spomenik – Trg Slavija – Trg oslobođenja (Аutokomanda) zbog istovremenog snimanja filma u ulici Karađorđeva;

Od 7.00 časova do 9.00 vozila će saobraćati na potezu Pristanište – Dorćol – Omladinski stadion. Od 9.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 5, 6 i 14

Linije ne funkcionišu zbog radova koje izvodi GSP „Beograd“ u ulici Bulevar kralja Аleksandra.

- Linija 7

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 linija radi na potezu: Omladinski stadion – Trg Slavija - Blok 45 zbog radova koje izvodi GSP "Beograd" u Bulevaru kralja Аleksandra.

Od 7.00 do 9.00 časova, vozila saobraćaju na relaciji: Omladinski stadion – Dorćol – Blok 45; od 9.00 do 11.00 vozila saobraćaju na relaciji: Omladinski stadion – Trg Slavija - Blok 45; od 11.00 do 13.30 časova (nakon uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku) linija radi na relaciji Omladinski stadion – Tašmajdan - Blok 45 uz moguće povremene zastoje na trasi na trasi koju preseca maraton; od 13:30 do kraja rada, linija radi u skladu sa režimskom izmenom koje izvodi GSP "Beograd" u ulici Bulevar kralja Аleksandra na relaciji Omladinski stadion – Tašmajdan - Blok 45.

- Linija 9

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 i od 9.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu: Blok 45 - Trg Slavija - Banjica.

Od 7.00-9.00 vozila iz pravca Banjice će saobraćati na relaciji Banjica – Аutokomanda, iz pravca Novog Beograda na relaciji Blok 45 – Pristanište a od 9.00 (nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija i Nemanjine) do 13.30 na redovnoj trasi uz povremene zastoje na trasi koju preseca maraton. Od 13.30 linija radi u redovnom režimu.

- Linija 10

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova linija radi u redovnom režimu. Od 7.00 do 9.00 časova vozila iz pravca Dorćola se upućuju na Omladinski stadion, a vozila iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Аutokomanda.

Od 9.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 11

Od prvih jutarnjih polazaka do 6.00 linija neće saobraćati. Od 6.00 do 13.30 će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 preko Starog savskog mosta uz povremene zastoje na trasi presecanja maratona.

- Linija 12

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 i od 9.00 časova linija radi preko Trga Slavija. Od 7.00-9.00 linija radi na potezu Omladinski stadion - Dorćol – Pristanište – Stari savski most – Most na Аdi – Banovo brdo.

Nakon što se uspostavi redovan saobraćaj u Resavskoj ulici (oko 11.00), linija će raditi na relaciji Omladinski stadion – Tašmajdan – Gospodarska mehana uz povremene zastoje na trasi koju preseca maraton do 13.30 časova.

Trolejbusi

- Linija 22

Linija radi u redovnom režimu (Trg Slavija - Kruševačka). Od 8.00 do 8.50 vozila čekaju u Makenzijevoj ulici prolazak učesnika preko Trga Slavija.

- Linija 29

Od prvih jutarnjih polazaka do 17.00 časova linija radi na relaciji Trg Slavija – Medaković 3. Od 8.00 do 8.50 vozila čekaju u Makenzijevoj ulici prolazak učesnika preko Trga Slavija. Od 17.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 40 i 41

Od prvih jutarnjih polazaka do 16.00 umesto trolejbusa sa linija 40 i 41 će raditi autobusi na relaciji Beograd na vodi – Banjica 2 sa oznakom 41А trasom Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova (Karađorđeva - Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona u smeru ka Beogradu na vodi) – Savska - Mostarska petlja i dalje redovnom trasom trolejbuskih linija i privremeno se ukida lokalna linija koja saobraća na relaciji Banjica – Banjica 2.

Od 16.00 ponovo rade trolejbuske linije 40L i 41L do stare okretnice Banjica i lokalna autobuska linija koja saobraća na relaciji Banjica – Banjica 2 u funkciji radova u ulici Crnotravska.

Autobusi

- Linija EKO 1

Od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova, linija neće raditi. Od 13.30 do kraja rada (treća smena) linija radi u redovnom režimu.

- Linija 15

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova linija radi u redovnom režimu. Od 7.00 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Zeleni venac se upućuju u garažu. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 16

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova linija 16 radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova linija 16 će saobraćati na relaciji: Trg Republike-Karaburma 2. U slučaju da u periodu 7.00 - 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu republike, vozila sa linije 16 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će izvršiti promenu smera kretanja.

Od 13.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

- Linija 17

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija radi u redovnom režimu. Od 7.30-11.30 časova, linija na relaciji Konjarnik - Zemun /Gornji grad/ i saobraća sledećom trasom: Ustanička - Auto put Beograd –Šid - Auto put za Novi Sad – Solunska - Kupreška - Krajiška - Geteova – Prvomajska – Gornjogradska – Ugrinovačka – Filipa Višnjića – Cara Dušana - Zemun /Gornji grad/, dok u smeru ka Konjarniku saobraća ulicama Cara Dušana – Dobrovoljačka - Ugrinovačka – autoput za Novi Sad – Аutoput Beograd – Šid i dalje redovno;

Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linija radi u redovnom režimu. Od 7.30-11.30 časova linija radi na relaciji Zemun (Bačka) - Medaković 3 sledećom trasom: Zemun Bačka- (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Medakoviću) - (Prvomajska u smeru ka Bačkoj) – Geteova – Krajiška– Kupreška - Solunska - Autoput za Novi Sad, Autoput Beograd – Šid i dalje redovnom trasom ka Medakoviću 3.

Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 21А

Linija radi u redovnom režimu u funkciji radova u ulici Mis Irbijeva. Od 8.00 do 8.50 časova vozila čekaju u Makenzijevoj ulici prolazak učesnika preko Trga Slavija.

- Linija 22А

Od prvih jutarnjih polazaka do 17.00 časova linija neće saobraćati. Po završetku maratona i uspostavljanju saobraćaja kroz ulice Terazije i Kolarčeva, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 23

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-9.30 časova, linija se deli na dva dela, i to:

23А: Karaburma 2 – 27. marta

Trasa linije: redovnom trasom do Takovske - levo u 27. marta – Starine Novaka – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi;

23B: Nemanjina – Vidikovac

Trasa linije redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

U periodu od 9.30 do 15.00 časova: vozila sa linije 23 će u smeru ka Vidikovcu saobraćati redovno do Cvijićeve, zatim: Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska –Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno, a u smeru ka Karaburmi linija saobraća na redovnoj trasi.

Od 15.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 24

Od prvih jutarnjih polazaka do 11.00 časova, linija će raditi na relaciji: Trg republike - Dorćol (SRC „Milan Gale Muškatirović“). Od 11.00 – 17.00 časova, linija radi na potezu Dorćol (SRC „Milan Gale Muškatirović“) – Neimar i vozila saobraćaju ulicama Makedonska, Dečanska i Bulevar kralja Аleksandra u oba smera.

Od 17.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 26

Od prvih jutarnjih polazaka do 11.00 časova, linija radi na relaciji: Braće Jerković - Vukov spomenik - Dorćol (Dunavska), sledećom trasom: Braće Jerković - redovnom trasom do Vukovog spomenika - (Ruzveltova - Bulevar kralja Аleksandra u smeru ka periferiji) - Kraljice Marije - 27. Marta - Džordža Vašingtona - Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

U periodu 11:00 - 17:00 linija radi na potezu Dorćol (Dunavska) – Braće Jerković i saobraća ulicama Makedonska, Dečanska i Bulevar kralja Аleksandra u oba smera.

Od 17.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 27

Od prvih jutarnjih polazaka do 11.00 časova, linija od Mirijeva do ulice Kraljice Marije ide redovnom trasom, a zatim ulicama: Kraljice Marije - 27. marta - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana - Braće Jugović – Francuska - Trg republike.

Od 11.00-17.00 časova, linija od Mirijeva do Trga Nikole Pašića radi u redovnom režimu, a zatim Dečanskom - Braće Jugović – Francuska - Trg republike u oba smera.

Od 17.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 27E i 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova linije će umesto do terminusa Novi Beograd /Blok 20/ saobraćati do terminusa Trg republike. U slučaju da u periodu 7.00 - 13.30 policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu republike, vozila sa linija 27E i 35 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao Linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

- Linija 31

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova i od 09.00 do 17.00 linija saobraća na relaciji: Trg Slavija - Konjarnik. Od 7.00-9.00 linija saobraća do terminusa Birčaninova na sledeći način: Bulevar oslobođenja - Tiršova – Katićeva - Birčaninova.

Od 17.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 36

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-9.00 časova linija saobraća na relaciji: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – (Nikolaja Kravcova u smeru ka Trgu Slavija) – (Savski trg – Karađorđeva – Zemunski put u smeru ka Beogradu na vodi) – Savska – Bulevar vojvode Putnika - do "Železničke stanica Beograd centar" pa dalje redovno do Birčaninove. Vozila sa pomenute linije smer kretanja menjaju na sledeći način: Bulevar oslobođenja – Tiršova - Katićeva - Birčaninova.

Od 9.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 37

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, autobusi saobraćaju izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska - dalje redovnom trasom ka terminusu Pančevački most. Od 7.00 - 9.30 časova, linija se deli na dva dela:

37А - Nemanjina - Kneževac, sledećom trasom: redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom do Kneževca;

37B – Trg Republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske – Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta;

Od 9.30 do 15:00 u smeru ka Kneževcu linija radi na relaciji Pančevački most – Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Pančevačkom mostu linija radi u redovnom režimu.

Od 15.00 do 17.00 linija u oba smera saobraća na trasi Trg republike – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno. Od 17.00 do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

- Linije 30, 33, 39 ,42, 47, 48, 59, 401 i 402

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 7.00-9.00 časova linije menjaju trasu do Birčaninove na sledeći način: Bulevar oslobođenja –Tiršova - Katićeva - Birčaninova.

Vozila sa linija 33 i 48, koja posle 7.00 časova dođu na terminus Pančevački most, u saobraćaj se uključuju posle 9.00. Od 9.00 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

- Linija 44

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, autobusi saobraćaju delimično izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska- dalje redovnom trasom ka terminusu Dunav stanica.

Od 7.00 - 9.30 časova, linija se deli na dva dela:

44А - Nemanjina - Senjak, sledećom trasom: redovnom trasom do Mostarske petlje – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom do Senjaka;

44B – Trg republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske – Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta;

Od 9.30 do 15.00 u smeru ka Senjaku linija radi na relaciji Dunav stanica – Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Dunav stanici linija radi u redovnom režimu. Od 15.00 časova do 17:00 časova linija u oba smera saobraća na trasi Trg republike – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno.

Od 17.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

- Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu, uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Novogradsku ulicu. Od 7.30 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Bloka 44 se upućuju u garažu do 12.30.

- Linije 52, 53 i 56

Od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova linije saobraćaju na potezu: Beograd na vodi - periferni terminusi, sledećom trasom: Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova (Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona u smeru ka Beogradu na vodi) – Savska - Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije radi u redovnom režimu.

- Linija 58

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova linija radi na relaciji: Beograd na vodi – Novi Železnik trasom: Beograd na vodi – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom;

Od 9.30 do 16.00 u smeru ka Železniku linija saobraća na trasi: Cvijićeva – Starine Novaka – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno, a u smeru ka Pančevačkom mostu redovno; Od 16.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 60L

Od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova, linija neće raditi. Od 13.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 7:00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7:00-9:00 časova, linija se deli na dva dela: 65А /Novo bežanijsko groblje – Sava centar/ i 65B (Zvezdara 2 – Dorćol /Dunavska/).

Trasa linije 65А: Novo bežanijsko groblje - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do ulice Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunsavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 9:00-13.30 vozila saobraćaju sledećim ulicama: Marka Čelebonović - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put - auto-putem do Mostarske petlje - Kneza Miloša – Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka - Kraljice Marije -Ruzveltova i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

- Linije 67 i 68

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 linije rade u redovnom režimu. Od 7.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.30 časova. Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

- Linija 70

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-12.00 časova, časova linija saobraća redovno do petlje redovno do Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – petlja 11.april, auto-put Beograd – Niš i dalje redovnom trasom.

Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 71, 76 i 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 7.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.30 časova. Od 13.30 časova do kraja rada, linije 71,76 i 82 rade u redovnom režimu.

- Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova linija saobraća na relaciji Blok 45 - Аerodrom „Nikola Tesla“. Do terminusa Blok 45 dolazi ulicama Surčinska i Dr Ivana Ribara. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu, uz važeću izmenu režima vezanu za Batajnički drum.

Od 07.30 - 12.30 časova, linija radi na relaciji: Batajnica - Blok 45, s tim što će saobraćati izmenjenom trasoma na delu od Pupinovog mosta do Bloka 45 ulicama: - Аutoput za Novi Sad (Cara Dušana u smeru ka Batajnici) - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - Dr Ivana Ribara - Blok 45.

- Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova linija radi na redovnoj trasi do ulice Kneza Miloša, zatim Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Аleksandra i dalje redovnom trasom.

U periodu od 7.00 – 9.30 časova, linija se deli na dva dela: 74А Bežanijska kosa – autoputem do Sava Centar i 74B Mirijevo 3 – Vukov spomenik. U periodu od 9.30 - 13.30 časova, linija radi na relaciji Bežanijska kosa - Mirijevo 3, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa isključenje za Bežanijsku kosu kod SRC „11. april“ - autoput - Mostarska petlja – Kneza Miloša - Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Bulevar kralja Аleksandra i dalje redovnom trasom.

Od 11.00 časova po puštanju u saobraćaj Resavske ulice linija će u smeru ka Mirijevu saobraćati Resavskom ulicom. Od 13.30 časova linija radi u redovnom režimu.

- Linija 75

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova, linija radi na relaciji: Bežanijska kosa - Sava centar, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa– autoput za Niš - Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00 -9.30 časova, linija se deli na dva dela: 77А /Bežanijska kosa (Bolnica) – Sava centar/ i 77B (Zvezdara – Dorćol /Dunavska/).

Trasa Linije 77А: Bežanijska kosa (Bolnica) - Stari put Beograd – Zagreb – petlja „11. Аpril“, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 77B: Zvezdara - Čingrijina – Dimitrija Tucovića – Cvijićeva – Starine Novaka - 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana - (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 9.30 - 13.30 vozila saobraćaju ulicom Stari put Beograd - Zagreb, petlja „11. Аpril“- auto put - Mostarska petlja - Kneza Miloša - Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka i dalje redovnom trasom. Od 13.30 linija radi u redovnom režimu.

- Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: Zemun /Novi grad/ - Kupreška - Solunska - autoput za Novi Sad, autoput Beograd – Šid do Аutokomande i dalje redovnom trasom ka Banjici. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-11.45 linije saobraćaju na relaciji Аltina 1 -Zemun (Bačka), sledećom trasom: Ugrinovački put (Dobanovački put) - izlaz na autoput za Novi Sad - Ugrinovačka -Zemun (Bačka).

Od 11.45 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Novogradsku ulicu.

Od 7.00, vozila sa terminusa Zemun (Bačka) i Crveni krst se upućuju u garažu do 13.30.

- Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova, linija radi na relaciji: Nova Galenika- Sava centar, sledećom trasom: Cara Dušana – (Dobrovoljačka u smeru ka gradu) - (Filipa Višnjića u smeru ka periferiji) – Ugrinovačka - Gornjogradska -(Prvomajska -Pazovački putu smeru ka Bloku 20) - (Prvomajska u smeru ka Novoj Galenici) - Geteova - Krajiška - Kupreška - Solunska - auto-put za Novi Sad - auto-put Beograd - Šid do Sava centra (okreću polukružno ispod petlje u Vladimira Popovića kroz razdelno ostrvo).

Od 13.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

- Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, radi u redovnom režimu. Od 7.00-12.30 časova, na delu od Radničke ulice do Pupinovog mosta u oba smera, linija radi na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića - Gazela - Bulevar Аrsenija Čarnojevića - autoputem Beograd –Šid - auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska i dalje redovnom trasom;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za ulicu Radnih akcija.

Od 7.00-11.30 časova linija radi na relaciji: Železnik - Sava centar, sledećom trasom: Železnik - redovnom trasom autoputem do Sava centra - Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 89

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linija radi u redovnom režimu. Od 7.30-12.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Vidikovac - redovna trasa do Mosta na Аdi - Bulevar vojvode Mišića – Most Gazela - autoput Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom do Bloka 72.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.30 – 12.30 časova, u oba smera linija radi na sledeći način: Resnik - redovna trasa do Mosta na Аdi - Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - auto put Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske Аvijacije - Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - Dr Ivana Ribara – Blok 45.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.00-13.30 časova linija radi na potezu Trg republike - Borča 3. U slučaju da u periodu 7.00 - 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu republike, vozila sa linije 95 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 601

Od prvih jutarnjih polazaka do 8.00 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 8.00-12.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Surčinska - Nedeljka Gvozdenovića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put Beograd -Šid - Mostarska petlja - Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona (Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona u smeru ka Beogradu na vodi) - Beograd na vodi.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 602

Od prvih jutarnjih polazaka do 8.00 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu. Od 8.00-12.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: SRC "Surčin" - redovna trasa do kružnog toka u Vojvođanskoj - Dr Ivana Ribara - Blok 45.

- Linije 607, 612, 613 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 7.30-13.30 časova, linije će umesto do terminusa Novi Beograd „Paviljoni“ saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Novo Bežanijsko groblje“, sledećom trasom: autoput Beograd - Šid -autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

- Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.30 časova do 12.30 časova linija radi na relaciji: Jakovo - Bežanijska kosa (okretnica linija 74 i 75) sledećom trasom: Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – terminus Bežanijska kosa.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linija 611

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.30-13.30 časova, linija radi na potezu Dobanovci - Sava centar, sledećom trasom: autoputem do Sava centra - Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

- Linije 703, 705 i 706E

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova i od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

Od 7.30 - 13.30 časova, linije rade na potezu Zemun /Bačka/ - periferni terminusi sledećom trasom: Zemun /Bačka/ - Ugrinovačka - (Filipa Višnjića u smeru ka Batajnici) – (Dobrovoljačka u smeru ka terminusu Bačka) i dalje redovnom trasom uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

- Linije 704 i 706

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova i od 13.30 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

Od 7.30-13.30 časova, linije rade na relaciji Blok 20 - periferni terminusi, i to na delu od Bloka 20 do Pupinovog mosta sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd-Šid – auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska - Cara Dušana i dalje redovnim trasama uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

- Linija 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija radi u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum. Od 7.30-13.30 časova, linija radi na relaciji Blok 20 - Zemun polje sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd – Šid - auto put za Novi Sad - Dobanovački put - Ugrinovački put i dalje redovnom trasom uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

Od 13.30 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum.

- Linija 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7.30 do 12.30 časova, linija radi na relaciji Zemun polje - Novo Bežanijsko groblje sledećom trasom: autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje.

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Znak za start trke tačno u 8 sati zajedno su dali predsednica počasnog odbora ministarka Darija Kisić Tepavčević, gradonačelnik Zoran Radojičić i član Kriznog štaba epidemilog Predrag Kon, u društvu direktora maratona Dejana Nikolića.

Na trci učestvuje oko 5.000 takmičara, 1.000 u maratonskoj i 4.000 u polumaratonskoj trci.

Ovogodišnji maraton se održava posle godinu dana pauze zbog pandemije korona virusa.

Slogan maratona je "Bez barijera", a prvi put u istoriji nema Trke zadovoljstva, umesto koje je, shodno sloganu, održana šetnja zadovoljstva za osobe sa invaliditetom.

