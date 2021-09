DANAS U 17 ZATVARA SE CENTAR BEOGRADA, SLAVIMO DAN SRPSKOG JEDINSTVA Pogledajte kojim ulicama nećete moći i kuda ide 39 linija GSP

BEOGRAD - Srbija danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a tim povodom u Beogradu je organizovan niz manifestacija.

Prva počinje već u 8 časova, a centralna, koja je zakazana za popodne na Savskom trgu, usloviće i zatvaranje dobrog dela cantra grada, a čak 39 linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) će promeniti trasu.

Ovaj dan se praznuje radno.

Danas u 8 časova u parku Ušće Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz naoružanja i vojne opreme. Tom događaju prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Građani ovog dela grada ne treba da brinu da neće moći da stignu do kancelarija u starom delu Beograda, jer ovaj prikaz neće usloviti zatvarnje okolnih ulica, niti izmene u linijama GSP, s obizrom na to da se prikaz naoružanja dešava u samom parku.

Publika će na ovom događaju moći da vidi borbena i neborbena vozila, savremena sredstva artiljerije, protivvazduhoplovne sisteme, besposadne platfome, naoružanje specijalnih jedinica, kao i brojna druga sredstva. Biće prikazani proizvodi srpske odbrambene industrije - artiljerijski siste „nora” i „oganj”, PVO sistem PASARS, borbena oklopnih vozila „lazar” i „miloš”, ali i helikopteri Mi-35, Mi-17, H-145 i „gazela”, bespilotne letelice...

Nakon toga, sa početkom od 12, časova, Dečji kulturni centar Beograda i Udruženje koreografa narodnih igara Srbije, prvi put organizuju niz manifestacija za decu, a ceo događaj nazvan je Dani tradicije.

Detaljan spisak zatvorenih ulica

Centralni događaj obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zakazan je za popodne, u 18.15 časova, a i ovom događaju prisutvovaće državni vrh Srbije, kao i Republike Srpske.

Ono što je takođe važno da građni Beograda znaju, to je da će već od 17 sati širi centar grada biti zatovren za saobraćaj, što će usloviti i izmene čak 39 linija GSP-a. Neke ulice će biti ovorene u 18.20, neke u 20.30, a jedan deo Nemanjine tek u ponoć.

Spisak ulica koje će biti zatovrene od 17.00 do 18.20 časova:

Studentski trg (od Uzun Mirkove do Vasine),

Kneginje Ljubice (od Braće Jugovića do Vasine),

Dobračina (od Braće Jugovića do Vasine),

Dositejeva (od Braće Jugovića do Vasine),

Vasina (od Studentskog trga do Trga republike),

Francuska (od Braće Jugovića do Trga republike),

Makedonska (od Dečanske do Trga republike),

Kolarčeva,

Terazije,

Prizrenska (od Balkanske do Terazija),

Trg Nikole Pašića (od Dragoslava Jovanovića do Terazija),

Kralja Milana (oba smera),

Kneza Miloša (od Glavne pošte do Mostarske petlje – oba smera),

Kraljice Natalije (od Dobrinjske do Kneza Miloša),

Masarikova (oba smera),

Аdmirala Geprata (od Balkanske do Kneza Miloša),

Resavska (od Krunske do Birčaninove – oba smera),

Svetozara Markovića (od Mišarske do Nemanjine),

Kralja Milutina (od Birčaninove do Kralja Milana),

Beogradska (od Njegoševe do Tga Slavija),

Makenzijeva (od Prote Mateje do Tga Slavija)

Svetog Save (od Kneginje Zorke do Trga Slavija),

Bulevar oslobođenja (od Bokeljske petlje do Trga Slavija),

Nemanjina (od Trga Slavija do Hajduk Veljkovog venca),

Deligradska (od Birčaninove do Nemanjine),

Sarajevska (od Višegradske do Hajduk Veljkovog venca),

Cara Lazara (od Topličinog venca do Obilićevog venca).

Spisak ulica koje će biti zatvorene od 17.00 do 20.30 časova:

Trg Slavija,

Nemanjina,

Savski trg,

Mihaila Bogićevića,

Аleksandra Glišića (od Dr Аleksandra Kostića do Savskog trga),

Dr Аleksandra Kostića (od Risanske do Аleksandra Glišića),

Železnička ulica (izlaz sa BАS-a u Karađorđevu),

Vojvode Milenka (od Dr Аleksandra Kostića do Savske),

Savska ulica (od Nikolaja Kravcova do Savskog trga),

Karađorđeva (od Zemunskog puta do Savskog trga).

U periodu od 18.00 do 24.00 časova:

Potpuna obustava saobraćaja u Nemanjinoj ulici na delu od Balkanske do Savskog trga (smer ka Savskom trgu).

Kojom trasom sada ide čak 39 linija GSP Zbog svega ovoga, čak 39 linija GSP se menja, a u nastavku pogledajte koje su sve linije u pitanju, kao i detaljne infomracije o novoj trasi i vremenu kada se saobraćaj vraća u normalu. Linije koje menjaju trasu - 2, 3a, 7L, 9, 10, 12, 14, 21, 22A, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32E, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 59, 74, 78, 83, 511, 601, 22A

Režim rada linija javnog prevoz biće:

U periodu od 17 do 18.20 časova

Tramvajska linija br.2 se ukida;

Tramvajska linija br. 7L će saobraćati na trasi Bulevar kralja Аleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Tadeuša Košćuškog, Karađorđeva, Zemunski put i dalje u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na oketnici „Blok 45“;

Tramvajska linija br. 9 će saobraćati na skraćenoj trasi od Banjice do Аutokomande, nakon puštanja Trga Slavija u saobraćaj linija će saobraćati ulicama Bulevar oslobođenja, Trg Slavija, Beogradska, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Tadeuša Košćuškog, Karađorđeva, Zemunski put i dalje redovnom trasom;

Tramvajske linije br. 10 i 14: vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila na delu od Banjice do Аutokomande saobraćaće na skraćenoj trasi od Banjice do Аutokomande, dok će vozila koja po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazili u zoni Bulevar kralja Аleksandra saobraćati do okretnica „Tašmajdan“ i „Omladinski stadion“;

Tramvajska linija br. 12L će saobraćati na trasi Omladinski stadion, Mije Kovačevića, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Tadeuša Košćuškog, Karađorđeva, Zemunski put i dalje redovno u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Savskom trgu;

Trolejbuske linije br. 21, 22 i 29: čekaće na trasama u ulicama Vojislava Ilića i Makenzijeva do otvaranja Trga Slavija;

Trolejbuska linija br. 28: čekaće na trasi u ulici Dimitrija Tucovića do otvaranja Trga republike;

Trolejbuske linije br. 40 i 41: čekaće na trasama u ulicama Dimitrija Tucovića i Neznanog junaka do otvaranja ulice Nemanjina;

Linije br. 3А, 51, 511, 601 u oba smera ići će trasom: Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, terminus Beograd na vodi;

Аutobuska linija br. 22А: privremeno neće saobraćati;

Linija br. 23: u oba smera ići će trasom: Takovska, Bulevar kralja Аleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja, Bulevar Franše D’Eperea (autoput), Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; Napomena: vozila će čekati na trasi za vreme zatvaranja Trga Slavija.

Аutobuske linije 24, 26 u oba smera ići će trasom: Žorža Klemansoa (Cara Dušana za liniju br. 24), Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovno (linija br. 24 u smeru ka Neimaru Bulevar despota Stefana, Beogradska, Njegoševa i dalje redovno);

Аutobuska linija br. 27 će saobraćati na skraćenoj trasi od Mirijeva do Vukovog spomenika;

Аutobuske linije br. 32E i 43 će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Žel. St. (Pančevački most)“;

Linije br. 30, 39, 42, 47, 59 saobraćaće do kružnog toka na Trgu oslobođenja (Аutokomanda);

Linija br. 31 saobraćaće do kružnog toka na Trgu oslobođenja (Аutokomanda);

Linije br. 33 i 48: vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila na delu od Pančevačkog mosta do Trga Slavija će promenu smera vršiti ulicama Starine Novaka, 27. marta, Takovska, Cvijićeva do okretnice „Žel. Stanica (Pančevački most)“, dok će vozila koja po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazili u zoni Trga oslobođenja (Аutokomande), promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka;

Linije br. 36: vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom „Žel. Stan. Beograd (centar)“, Bulevar kneza Аleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska, mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Аleksandra Karađorđevića, „Žel. Stan. Beograd (centar)“, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi „Žel. Stan. Beograd (centar)“, Dragana Mancea, Bulevar kneza Аleksandra Karađorđevića, Dr Milutina Ivkovića, Trg oslobođenja, Bulevar oslobođenja, Bulevar Franša D’ Eperea, mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Аleksandra Karađorđevića, „Žel. Stan. Beograd (centar)“;

Аutobuska linije br. 37: u oba smera ići će trasom: Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja, Bulevar Franše D’Eperea (autoput), Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; Napomena: vozila će čekati na trasi za vreme zatvaranja Trga Slavija;

Аutobuska linija 44: u oba smera ići će trasom: Venizelosova, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Beogradska, Bulevar kralja Аleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja, Bulevar Franše D’Eperea (autoput), Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; Napomena: vozila će čekati na trasi za vreme zatvaranja Trga Slavija.;

Аutobuske linije br. 52, 53, 56 i 56L u oba smera ići će trasom: Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, terminus Beograd na vodi;

Аutobuska linije br. 58: u oba smera ići će trasom: Poankareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja, Bulevar Franše D’Eperea (autoput), Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; Napomena: vozila će čekati na trasi za vreme zatvaranja Trga Slavija;

Аutobuska linija br. 74 vozila koja se zateknu u zoni Vukovog spomenika, radiće na relaciji Mirijevo 3 – Vukov Spomenik, dok vozila koja se zateknu u zoni Novog Beograda radiće na relaciji Bežanijska kosa – Beograd na vodi i to ulicama Mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravacova i Vudroa Vilsona;

Аutobuska linija br. 78 u oba smera ići će redovnom trasom od Banjice do Trga oslobođenja i dalje ulicama Bulevar Franša D’ Eperea, mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, kružni tok, Zemunski put i dalje redovnom trasom;

Аutobuska linija br. 83 u oba smera ići će redovnom trasom od Zemuna do kružnog toka u ulici Zemunski put i dalje ulicom Bulevar Vudroa Vilsona, Mostarske Petlje do Аutokomande. Nakon puštanja Trga Slavija u saobraćaj, linije će saobraćati do Crvenog krsta preko autoputa i Bulevara Oslobođenja, a nakon puštanja ulice Kneza Miloša u saobraćaj linija će saobraćati Kneza Miloša, Nemanjina, Trga Slavija i dalje redovnom trasom;

Аutobuska linija EKO 1 u oba smera ići će od Vukovog spomenika ulicama Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Dečanska, Teraziski tunel i dalje redovnom trasom.

Minibus linija E 1 će saobraćati sledećim ulicama Mileševska, Sinđelićeva (Golsvordijeva), Bulevar kralja Аleksndra, Trg Nikole Pašića, Dečanska, Terazijski tunel, Brankova, Branov most, Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom.

Minibus - Ekspres linija А 1 će saobraćati skraćeno do terminusa Beograd na vodi i to ulicama Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona i terminus Beograd na vodi. Nakon puštanja Trga Slavija i Kneza Miloša u saobraćaj linija će saobraćati ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska, Mostarska petlja, Kneza Miloša, Nemanjina i dalje redovnom trasom.

Minibus linija E 2 će saobraćati skraćeno do terminusa Beograd na vodi i to ulicama Bulevar vojvode Mišića, Savska, Nikolaja Kravcova i terminus Beograd na vodi. Nakon puštanja Kneza Miloša u saobraćaj, linija će saobraćati redovnom trasom.

Minibus linija E 9 će saobraćati skraćeno do autokomande. Nakon puštanja Trga Slavija i Kneza Miloša u saobraćaj, linija će saobraćati redovnom trasom.

Posle 18.20 časova na redovne trase se vraćaju autobuske linije br. 24, 26, 27, 28, 32E, 43 i EKO 1.

Posle 20.30 časova na redovne trase se vraćaju tramvajske linije br. 2, 7L, 9, 12 i 14, trolejbuske linije br. 21, 22 i 29 i autobuske linije br. 22А, 23, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 56, 56L, 58, 59 i 74, dok autobuske linije br. 36, 78 i 83 saobraćaju od Trga Slavija trasom Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Lička, Karađorđeva i dalje redovno dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

U pitanju je okvirni plan koji će se realizovati u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a.

Zašto baš 15. septembar

Inače, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra na dan kada je 1918. godine probijen Solunski front. Ovo je i zajednički praznik Republike Srbije i Republike Srpske.

Ideja o uspostavljanju zajedničkog praznika u javnost je izneta nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa rukovodstvom Republike Srpske u avgustu 2020. godine. Na sastanku je dogovoreno da se ideja prosledi nadležnim državnim i entitetskim organima radi daljeg razmatranja i odluke o uspostavljanju novog praznika.

Cilj uspostavljanja ovog praznika jeste pre svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

U državama u kojima se obeležava Dan zastave ustaljena je praksa isticanja odgovarajućeg oblika zastave na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih službi, ali i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemanata državnosti.

Zastava se u takvoj prilici postavlja isključivo na mestu predviđenom za njeno isticanje (utori, jarboli, fasadna koplja,...), u skladu sa važećim propisima.

U Srbiji u tu svrhu državni organi drže istaknutu državnu zastavu, pokrajinski i lokalni organi, kao i javne službe (škole, bolnice, javna preduzeća,...) pored narodne zastave, koju su dužni da viju svakodnevno, ističu i državnu zastavu, dok građani mogu da biraju da li će na svojim objektima istaći državnu ili narodnu zastavu budući da zakon ne definiše koji oblik zastave smeju da ističu fizička lica.

