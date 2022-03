SERVISNI CENTAR OPŠTINE NOVI BEOGRAD - Jedinstveno mesto na usluzi građanima

U zgradi opštine Novi Beograd nalazi se servisni cenatar otvoren sa ciljem da građanima olakša pristup informacijama, ubrza administrativne procedure, omogući mesto gde građani mogu dati predloge, rešenja ili žalbe. Ipak, najveći broj novobeograđana servisni centar posećuje kako bi se prijavili za neke od mnogobrojnih besplatnih programa koje ova opština organizuje.

Kako bi ostvarili pravo na učešće u besplatnim programima, građani dolaze u servisni centar po svoju “Novobeogradsku karticu”. Prvu karticu izvadio je predsednik opštine, Aleksandar Šapić, a odmah nakon njega svoju karticu dobila je penzionerka Drina Stojković. “Moja novobeogradska kartica je broj 2 i ja sam ponosna na to. Učestvujem na dosta besplatnih programa koji se održavaju na 11. aprilu i onda sam koristila, i ja i svi moji sa Bežanijske kose - komšije i komšinice, plivanje i sve druge programe” rekla nam je Drina. Novobeogradskim penzionerima na raspolaganju su rekreativne aktivnosti poput vežbi fiskulture, joge, časovi plesa, zatim edukativne aktivnosti kao što su rad na računaru i kursevi stranih jezika, i sportske aktivnosti. Osim penzionera, pravo na besplatne programe imaju i deca. Sve aktivnosti namenjene deci posebno su osmišljene i prilagođene svakom uzrastu. Osim što imaju priliku da decu upišu potpuno besplatno na kurseve ili sportske aktivnosti koje se inače plaćaju, roditelji navode da im je izrazito bitna činjenica da decu ostavljaju sa izuzetnim pedagozima. “Pored velike stručnosti instruktora, trenera, nastavnika, a pored njih i zaposlenih u Servisnom centru opštine Novi Beograd, tu je i savršen pedagoški rad što je svim roditeljima bitno. Deca nam odlaze veoma nasmejana, srećna, znači tamo se osećaju stvarno kao kod svoje kuće” izjavila je mama četvoro dece Olga Šćepanović.

foto: Instagram

Novobeogradska kartica nudi i niz pogodnosti i za druge kategorije, od kursa samoodbrane za žene do popusta u maloprodajnim objektima. Ukoliko imate prebivalište na opštini Novi Beograd, sve informacije možete dobiti pozivom na broj Servisnog centra - 011 785 0 785 ili 063 785 0 785 kao i putem mejla - servisnicentar@novibeograd.rs. Radno vreme centra je od 8 do 20 časova, svakog radnog dana.Sve informacija o radu Servisa možete dobiti na telefon 785-0-785, od 8 do 20 časova , svakog radnog dana.

Opština Novi Beograd