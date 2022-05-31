EVO KO ĆE SUTRA U BEOGRADU BITI BEZ STRUJE: Proverite da li je vaša ulica na spisku planiranih isključenja

Planirana isključenja za datum 1. jun 2022. godine za Beograd:
Vračar 09:00 - 12:00 BRANIČEVSKA: 1-5,
Vračar 09:00 - 13:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 5,11-11F/8,17,23-23,27A, TRG SLAVIJA: BB,
Zvezdara 08:30 - 14:00 21 DIVIZIJE: 28-48A,33-45, ČEGARSKA: 4-6, DIMITRIJA KATIĆA: 2-18,1-17, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 124,123-135A,141-141,145-157, JEFIMIJINA: 1-3, LjUBLjANSKA: 4,10-32,3,15-29, MEHMEDA SOKOLOVIĆA: 16-22,28-38,11-41, VAROVNIČKA: BB, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 18,24,
Palilula 08:00 - 15:00 Naselje BG-KRNjAČA: ZAGE MALIVUK: 57,65-65A, ZAGE MALIVUK ULICA 4: 5B-5V, Naselje Krnjača: ZAGE MALIVUK: 53,
Voždovac 09:00 - 12:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 10: 38,31,35-41, Čukarica 09:00 - 16:00 Naselje RUCKA: SVRČINSKA: BB,4-8,12-18,22-32,36-38,42,46-54,58-62B,66-70,78-82A,88-102,106,1-5V,9,15-15B,21-25,29-35,39-41,45,49-51,61-77,97,101,107,111-113,117,
Naselje UMKA: DUŠANA DAMJANOVIĆA: 18-30A,34-42A,46-50,54,19-29,33-35,39-49, RUNjEVSKA: 4-10,3-19,23, STAROSELSKA: 2,10-16,20,1-5,9,13-15,21,
Novi Beograd 08:00 - 10:00 DR IVANA RIBARA: 56-62,68-78, Novi Beograd 10:00 - 12:00 DR IVANA RIBARA: 38-54,64-66, Novi Beograd 12:00 - 14:00 PEĐE MILOSAVLjEVIĆA: 9-9,21-25A, Zemun 08:30 - 12:30 BEŽANIJSKA: 6-12,5-11, DR MILOŠA RADOJČIĆA : 2-14,1, DUBROVAČKA: 12-32,7,11-21, GLAVNA : 7, GRADSKI PARK: 2-4,1-5,9, GUNDULIĆEVA: 2-6,1-7C, NEMANjINA: 2-2,1-9, RABINA ALKALAJA : 2-2A,1-5, ŠTROSMAJEROVA: 2-6,1-9, SVETOSAVSKA : 2-18,22,5-21, VUKOVA: 6, Naselje ZEMUN: AKADEMSKA : 2-14,
(Kurir.rs)