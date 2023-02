DOČEKAO ME JE PESNICOM, NISAM STIGLA NI DOBAR DAN DA KAŽEM! Ispovest devojke iz Beograda koju je napao psihički oboleo komšija

Ko brine o psihički obolelima koji žive sami i nisu u stanju da brinu o sebi, a pri tom uznemiravaju ljude u svom okruženju? Stanari jedne zgrade na Voždovcu već godinama imaju takav problem, a nedavno je žrtva fizičkog napada psihički obolelog komšije bila i jedna devojka.

Vraćajući se iz prodavnice jednog četvrtka pre podne, držeći u jednoj ruci kesu, a u drugoj mobilni telefon, krenula je stepenicama na prvi sprat ka svom stanu, ni ne sluteći da će je samo par sekundi kasnije prvi komšija napasti i bukvalno oboriti na zemlju.

- On je zapravo stajao iza nosećeg zida i kako sam ja izašla iza ugla tako me je dočekao pesnicom. Nisam stigla ni da mu kažem dobar dan. Udario me je stvarno svom silinom i ja sam se srušila. On se samo okrenuo, otišao i vratio se u svoj stan - kaže Dina Simić, žrtva napada.

Istrčala je iz zgrade i pozvala policiju, ali se ni tad nije osetila bezbedno. Kaže, znala je da komšija ima psihičkih problema, ali su se uvek pristojno pozdravljali bez ikakvih naznaka da će fizički nasrnuti. Tada joj je od šoka pozlilo, a lekarski je zbrinuta tek kada je ekipa Hitne pomoći koja je došla po napadača pozvala dodatno vozilo.

Nagnječenje čeono levo, zvanični je izveštaj lekara specijaliste, uz bol, vrtoglavicu i mučninu. Dok se vratila iz Urgentnog centra, komšija je već bio kod kuće.

- Ja sada ne smem da izađem sama iz stana, imam strah da uđem i izađem iz zgrade. Osećam se nebezbedno u prostoru u kom živim i zaista ne napuštam stan sama - priča Simić.

Kako objašnjava psihijatar, Prim. dr Slobodan Simić, "postoji jedna kategorija koja se zove mera obaveznog psihijatrijskog lečenja koja se izriče pacijentima koji su psihijatrijski bolesni a koji naprave neko delo".

- U konkretnom slučaju, ako je to neko agresivno ponašanje, tom pacijentu može da se izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja, tada dobija sudsku odluku i onda je obavezan da se javlja na lečenje i onda se prati njegovo stanje - priča on.

A koliko su stanari zgrade uspeli da isprate njegovo lečenje i oscilacije zdravstvenog stanja, govori i nekoliko krivičnih prijava koje su do sada podneli. Ali bez ikakvog epiloga.

Dina je jedino rešenje videla u tome da se iz te zgrade iseli, drugi nemaju tu mogućnost. Začarani krug u kome žive, a koji se, zbog sličnih situacija godinama vrti po mnogim mestima u Srbiji, nadležni često ne prepoznaju.

- Onda ugroženi građanin, koji ima urožavanje i pshičko i fizičko od nekog pacijenta koji nije pod lekarskom kontrolom, onda mora da preduzme pravne mere, to jeste da nije komforno, ali je neka zaštita. Treba da se obrati sudu, zatim da tuži tog ko ga ugrožava, jedino mora lično da se zaštiti, jer tu se sistem uključuje samo ako je to neka drastična stvar - objašnjava psihijatar.

A kada se desi neka drastična stvar, onda je najčešće kasno. Da se to predupredi, građanin može da se obrati Centru za socijalni rad.

