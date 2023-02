NASILNICI SU KAMELEONI KOJI SE SAVRŠENO SOCIJALNO ADAPTIRAJU! Šlajmer: Treba podizati svest o neprihvatljivosti nasilja

Juče nas je šokirala vest o još jednom slučaju porodičnog nasilja koje se dogodilo u porodici uglednog hirurga. Policijska patrola iz Zemuna uhapsila je lekara sa VMA zbog sumnje da je pretukao suprugu.

Prijavljeno je zapravo da suprug pištoljem tuče suprugu. Žena koju je poznati lekar sa Vojnomedicinske akademije pretukao i naneo joj teške telesne povrede, i ranije je bila žrtva psihičke i fizičke torture.

Da li se i kako mogu prepoznati prvi znaci koji ukazuju na nasilje u porodici i koji su indikatori koji bi mogli da ukažu na to da je partner potencijalno nasilan, pitali su voditelji emisije Puls Srbije, današnju gošću, psihologa Bojanu Šlajmer.

Elemente psihološkog zlostavljanja nazvala je teško dokazivim.

- Kako su psihološki elementi zloastavljanja teško dokazivi, elementi fizičkog zlostavljanja mogu se prepoznati. U prvom inicijalnom kontataktu kada se dvoje upoznaju, jako je teško osobi koja nije stručna da prepozna, ali postoje određeni parametri i suptilni elementi koji ukazuju u to da se nešto dešava kao na primer visoka kontrola, nedavanje osobi da se slobodno kreće - rekla je Tišma.

Verovatnoću da i deca postanu nasilnici nazvala je, ili predodređenim, ili verovatnoćom učenja po modelu.

- Kada dođu deca nastaju drugi problemi u već problematičnom odnosu. Možemo pretpostaviti kroz kakvu patnju prolazi osoba koja preživljava sve to. Deca uče po modelu, a postoji i genetska predispozicija za nasilje. Mada, ne mora ništa da znači. Zavisi u kom uzrastu je porodično nasilje nastalo. Sve to utiče na faze razvoja jednog deteta - rekla je.

Nasilje je sveprisutno, podvukla je Šlajmer, ali je zbunjujuća i činjenica da je doktor nasilnik bio mirna osoba.

- Socijalno okruženje najčešće ignoriše kada čuje da se nasilje dešava, mi moramo da ukažemo da smo to videli i čuli i da to nije socijalno prihvatljivo. To je prva važna stvar. Kao što sam rekla, to je manipulacija tih osoba. Ta osoba može biti izuzetno mirna i socijalno adaptirana, a da sa druge strane porodica mnogo trpi - rekla je Šlajmer.

Društvene mreže nisu merilo realnih dešavanja u porodici.

- Slika je optička varka i to vidimo na mnogim primerima, dok to u realnosti nije tako. To je lažna slika radi socijalne prihvatljivosti - kazala je, misleći na tragične situacije koje nikad ne ukazuju na nasilje, pre nego što se nešto stravično desi.

Različiti su razlozi, kako je rekla Šlajmer, zašto žena ćuti.

- Radi se o manipulativnim segmentima ličnosti, psihološkom i kasnije i fizičkom zlostavljanju. Tu postoje oscilacije, žrtva pravda sebi sve što je nasilnik uradio i tako se to longira. Treba dugo da prođe period adaptacije da se ta osoba vrati u normalu - rekla je ona i naglasila da je žrtva svesna problema i da stalno pravda nasilnika:

- Treba dugo da se osvesti da je partner problematičan. Imate i situacije gde partner preti da će je ubiti. Treba podizati svest o tome da je porodično nasilje apsolutno neprihvatljivo!

